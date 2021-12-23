В регионе открылись еще две метановые заправки

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В семье метановых заправок пополнение! Сегодня состоялось торжественное открытие двух АГНКС в районе посёлка Курумоч Красноярского района Самарской области.

Заправки находятся на 1016 километре трассы М-5, по обеим сторонам дороги, напротив друг друга. Каждая оборудована четырьмя постами, производительность – 6,6 миллионов кубометров в год, пропускная способность – 200 автомобилей в сутки.

В торжественном открытии приняли участие: заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков, генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» г. Санкт-Петербург Тимур Соин, директор Средне-Волжского филиала «Газпром газомоторное топливо» (г. Казань) Булат Газизуллин.

В рамках реализации Государственной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области» на 2014 – 2024 годы в 2021 году было запланировано ввести 4 объекта газозаправочной инфраструктуры, из них 3 объекта ООО «Газпром газомоторное топливо» и один объект ООО «Реал Плюс», который был введён летом 2021 года.

Природный газ (метан) является одним из самых экологичных видов автомобильного топлива. По мнению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, развитие рынка газомоторного топлива имеет большое значение для экономики и экологии нашего региона.

В Самарской области ведется активная работа по развитию рынка газомоторного топлива. С 2014 года в регионе реализуется госпрограмма по развитию рынка газомоторного топлива, направленная на расширение использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива. Одной из задач госпрограммы является развитие газозаправочной инфраструктуры на территории Самарской области.

В настоящее время на территории региона функционирует 8 стационарных объектов газозаправочной инфраструктуры, из которых 7 объектов – АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции). Вводимые в Красноярском районе АГНКС являются одними из четырех запланированных к вводу в текущем году объектов заправки природным газом.

Всего, в период с 2021 по 2024 годы на территории региона планируется строительство 21 объекта газозаправочной инфраструктуры.

Правительством Самарской области оказывается всесторонняя поддержка инвесторов, реализующих проекты по строительству объектов заправки природным газом.

Также с 2021 года в регионе введена льгота по транспортному налогу для владельцев транспортных средств, использующих КПГ (метан) в качестве моторного топлива.

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков отметил: «Мы ввели льготы по налогу для владельцев транспортных средств и сегодня люди имеют возможность получить возмещение от налога. С 2020 года это сделали для предприятий и организаций, в 2021 году – для каждого жителя области, кто будет иметь такую машину. За время работы программы потребление газа в области увеличилось в 7 раз - до 25 млн кубометров в год.

27.08.2021 Постановлением Правительства Самарской области №621 утверждён Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат инвесторов на создание и ввод объектов газозаправочной инфраструктуры, зарегистрированных в Самарской области, для заправки природным газом (метаном).

По словам генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Тимура Соина, инфраструктуру для использования газомоторного топлива необходимо развивать: «За последние 10 лет потребление выросло более, чем в пять раз. То есть на сегодняшний день в России реализуется более 1 млрд 300 млн кубических метров газа в год в качестве топлива. Но этого все равно недостаточно. Количество газомоторного транспорта - чуть меньше двух процентов. Конечно, это мало, для нашей страны, обладающей такими ресурсами».

В настоящее время министерством промышленности и торговли ведется активная работа по включению Самарской области в перечень регионов, в которых развитие газозаправочной инфраструктуры осуществляется в первоочередном порядке, согласно Постановлению Правительства РФ от 11.12.2019 №1641. Участие в программе предусматривает выделение регионам федеральных субсидий на строительство новых газовых заправок и переоборудование транспорта для использования газомоторного топлива.

Фото: правительство СО