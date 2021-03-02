В областном бюджете добавили средств на ремонт дорог и переселение из ветхого жилья  

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Во вторник, 2 марта, состоялось шестьдесят третье заседание Самарской Губернской Думы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совместно с парламентариями региона, депутатами Государственной Думы и представителями контрольно-надзорных органов рассмотрели ряд вопросов, главный из которых – внесение изменений в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с законопроектом, который внесло областное Правительство в Думу, в бюджете региона предлагалось учесть безвозмездные поступления из федеральной казны на сумму более 4,5 миллиардов рублей. Средства будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья, приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, оснащение объектов спортивной инфраструктуры, поддержку товаропроизводителей. Таким образом, бюджет Самарской области только укрепит социальную направленность.

«70% регионального бюджета мы направили на социальную сферу, – отметил Дмитрий Азаров. – Это несмотря на те вызовы, с которыми сталкивается сегодня наш регион, другие регионы РФ, да и весь мир, которые влияют на экономику и на доходную часть бюджета. Это тот задел, который позволяет планомерно двигаться дальше, решая задачи опережающего развития региона, реализации стратегии лидерства Самарской области, сформированной на основе предложений и инициатив жителей».

Глава региона отметил, что при подготовке поправок учтены предложения, поступившие от депутатского корпуса, а также поблагодарил депутатов Госдумы, которые на федеральном уровне помогают отстаивать интересы региона. «По мере того, как мы будем добиваться увеличения доходной части бюджета, в том числе, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, мы будем концентрировать свою работу на том, чтобы эти поправки совместно реализовывать», – подчеркнул Губернатор.

При этом Глава региона напомнил, что действенным способом решения проблем граждан для депутатов может стать не только внесение поправок о перераспределении бюджетных средств на конкретные цели, но и помощь гражданам при участии в программах поддержки общественных инициатив, таких, как губернаторский проект «СОдействие». Программа – простой и реально работающий механизм, который помогает жителям Самарской область оперативно решить волнующие их вопросы в самых разных сферах – от благоустройства двора до поддержки проектов в сфере культуры.

«Ранее предусмотрены свыше 250 миллионов на поддержку общественных инициатив. А значит, вы имеете возможность организовать граждан, получить эти средства гранта и решить те задачи, которые ставят перед вами избиратели, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Помогите им разобраться с этой грантовой поддержкой, подготовить документы. Вы знаете, что на средства грантов по поддержке общественных инициатив благоустроенно огромное количество общественных пространств, создано музеев. Я буду только рад, если каждый депутат поможет жителям своего округа использовать эти существующие механизмы».

Глава региона также отметил, что законопроект предполагает средства на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Здесь мы также получаем серьезную поддержку сразу по нескольким направлениям. Учитываем в бюджете дополнительные средства на ремонт дорог по нацпроекту, на развитие интеллектуальных транспортных систем», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В кризисном 2020 году регион сумел добиться дополнительного финансирования ключевых инфраструктурных объектов. За счет этого было высвобождено порядка 3 миллиардов рублей из средств дорожного фонда. Сегодня законопроектом было предложено большую часть этих средств, 2 миллиарда 712 миллионов рублей, перераспределить на ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах – в дополнение к 2 миллиардам, которые уже были учтены в бюджете ранее.

«Мы делаем все, чтобы поддержать муниципалитеты, чтобы дать им возможность существенно улучшить качество дорог и опережающими темпами справляться с задачами нацпроекта, – отметил Губернатор. – Другое дело – содержание дорог. Сегодня фактически муниципалитеты ничего не тратят на реконструкцию, на капремонт дорог, но содержать в надлежащем состоянии обязаны. Коллеги, помогайте им, контролируйте, как эта работа в муниципальных образованиях на ваших территориях организована».

Напомним, что это не единственные средства, которые были выделены региону в последние дни на дорожное строительство: на днях Правительство РФ дополнительно направило более 4,5 млрд рублей на дорожное строительство и ремонт дорог. Принципиальная договоренность о выделении денег была достигнута на встрече Главы региона с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

Дмитрий Азаров напомнил депутатскому корпусу, что большая работа проведена в регионе по снижению государственного долга, что было отмечено на федеральном уровне: на 1 января 2017 года госдолг Самаркой области составлял 67,4 миллиарда рублей. Системная работа по снижению задолженности принесла существенные результаты: на 1 января 2021 года государственный долг снизился до 47,4 миллиардов рублей, то есть на 20 миллиардов. В 2020 году регион отказался от привлечения банковских кредитов на сумму более 8 миллиардов рублей.

«Мы создали с вами задел, который позволит нам уверенно смотреть в будущее. Он обеспечивает нам самое внимательное отношение к нашим предложениям со стороны Правительства РФ, поскольку мы один из лучших результатов в стране показываем, а в абсолютных значениях, наверно, лучший. И за счет этого созданного резерва можем увеличивать расходы в последующие годы, что также в бюджете найдет отражение, – подчеркнул Губернатор. – Несмотря на все беспрецедентные сложности, сегодня наш бюджет, безусловно, является бюджетом развития. И это очень важно. Даже в этих условиях принимаем дополнительные решения по социальным гарантиям, поддержке людей, реализации важнейших инфраструктурных проектов. Рассчитываю, что наша совместная, слаженная командная работа будет приводить к тому, что и в дальнейшем мы будем получать поддержку и опережающими темпами создавать комфортные условия для проживания граждан в Самарской области, повышения уровня благосостояния, развития нашего региона».

Депутаты большинством голосов поддержали поправки в областной бюджет. В ближайшее время 4,5 миллиарда рублей будут распределены на конкретные проекты.