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В Нижнем Новгороде Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии «Цифровая индустрия промышленной России»

22 мая 2024 13:47
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в Нижнем Новгороде Председатель Правительства России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии «Цифровая индустрия промышленной России»

21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде Председатель Правительства России Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии «Цифровая индустрия промышленной России». В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров, заместители Председателя Правительства Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров и другие официальные лица.

В этом году главная тема пленарной сессии – «Технологическая независимость промышленной России». Перед началом мероприятия гости ознакомились с лучшими российскими технологиями и разработками, представленными на выставочных стендах.
Вниманию гостей был представлен легковой автомобиль VOLGA, выпуск которого начнется уже в этом году. Делегация также посетила стенд госкорпорации по атомной энергии «Росатом» и ПАО «КамАЗ», площадку ОАО «РЖД», ПАО «Газпром нефть» и ряд других. Гости ознакомились с новыми проектами по цифровизации промышленных процессов, которые реализуются компаниями из дружественных государств. Так, на стенде китайской компании Beijin Tech была представлена новейшая телекоммуникационная аппаратура и интеллектуальные системы для управления строительством, обслуживанием и эксплуатацией цифровой инфраструктуры. Делегация также посетила объединенный стенд Белоруссии и площадку Ирана.
Михаил Мишустин поприветствовал участников конференции, отметив, что на мероприятии с участием представителей крупнейших компаний и госорганов, разработчиков и экспертов традиционно обсуждаются результаты и дальнейшие планы цифровизации основных отраслей промышленности.

Глава Правительства напомнил, что Президент России Владимир Путин утвердил новые национальные цели развития, одна из которых цифровая трансформация госуправления, экономики и социальной сферы. Добиться этого, по словам Михаила Мишустина, можно за счет широкого применения больших данных, искусственного интеллекта и интернета вещей. «Задачи очень масштабные, и, конечно, они требуют скоординированных действий и предпринимателей, и государства. Необходимая база для их выполнения есть», – подчеркнул Председатель Правительства.

В ходе пленарного заседания об итогах работы по цифровизации бизнес процессов, обеспечении цифрового суверенитета промышленности рассказали руководители крупнейших российских компаний, производственные площадки которых размещаются в том числе и в регионах ПФО.

«В нашем округе активно внедряются цифровые технологии и автоматизированные системы управления на производствах и в энергетике, разрабатывается собственное ПО и развивается ИИ. Вопросы, которые обсуждались на пленарном заседании, связаны с переходом предприятий ключевых отраслей на базовое и прикладное российское ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы. Здесь одним из инструментов достижения национальной цели цифровой трансформации является национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на базе текущего нацпроекта «Цифровая экономика». С учетом новых задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным, в регионах округа активно развиваются инновационные кластеры и усиливается кадровый потенциал», – сказал Игорь Комаров.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

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