Увеличили выработку: инструменты бережливого производства внедрены на старейшем молокозаводе Тольятти

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На АО «Тольяттимолоко» в рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, завершен пилотный проект.



Завод «Тольяттимолоко» хорошо известен самарским потребителям по широкому ассортименту и высокому качеству молочных продуктов, которые можно приобрести практически в любом магазине области. В больших сетевых супермаркетах и розничных торговых точках. Более 70 наименований продукции предприятия ежедневно пользуются спросом у покупателей. Поэтому увеличение выработки продукции и планомерное наращивание производства для завода-изготовителя вопрос стратегически важный.



В течение полугода совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) на предприятии шла реализация пилотного проекта. Диагностирование производства выявило ряд проблем.

«Лишняя перекладка, потери на переходы и перестройки, время, потерянное на ожидание и многое другое, негативно сказывалось на процессе производства. Мы направили усилия, чтобы максимально минимизировать данные потери», - рассказал о ходе мероприятий руководитель проектов РЦК Олег Буданов.



Эталонным участком решено было выбрать цех розлива молока пастеризованного питьевого с жирностью 3,2%. Так как данный цех имел высокий потенциал для внедрения инструментов бережливого производства, таких как система 5С, стандартизированная работа, производственный анализ и другие.



Только благодаря одной такой мере, как выбор нового упаковочного материала, удалось увеличить выработку в цехе на 4,1%. В целом за период реализации проекта, выработка на эталонном участке увеличилась на 7,5%.



Используя зонирование в местах хранения поддонов на эталонном участке, снизилось время протекания процесса на 44%. Эта же мера способствовала снижению незавершенного производства на 52,2%.



Вопросы повышения производительности труда на предприятиях региона находятся на постоянном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. На сегодня участниками нацпроекта в Самарской области стали уже 141 предприятие губернии. В результате 110 предприятий внедрили инструменты повышения производительности труда с минимальными финансовыми затратами и достигли положительного эффекта по показателям производительности. В настоящее время сотрудники регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области работают на 82 предприятиях. Уже сейчас 12 компаний подали заявку на участие в нацпроекте в 2023 году.

Фото: пресс-служьа правительства СО