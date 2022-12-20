Увеличили выработку: инструменты бережливого производства внедрены на старейшем молокозаводе Тольятти

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сквер в этом году был благоустроен по нацпроекту "Жилье и городская среда".
В поселке Управленческий в сквере около ЗАГСа установили композицию из двух светодиодных шишек и фонарик
В рамках мероприятия будут отмечены лучшие отели, санатории, предприятия питания и туроператоры города.
«Самарское гостеприимство - 2022»: в Самаре вручат премии лидерам в сфере туризма и гостеприимства
Размер тюбинга должен соответствовать человеку, который будет на нем кататься.
Эксперт: неподходящий размер «ватрушки» является главной ошибкой при ее покупке
Биометрия принадлежит человеку, без его согласия собирать ее нельзя, отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин.
Государственная Дума: законопроект о единой системе биометрических данных россиян принят во втором чтении
На ней задействовано больше 200 самых современных 3D-принтеров.
В технопарке «Строгино» в Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати
Для этого 1450 метров синей трассы оборудовали системой искусственного освещения.
На всесезонном курорте «Манжерок» появилась новая услуга — вечернее катание
Размер ставки будет зависеть от суммы и срока депозита, а минимальная сумма вклада может начинаться от 30 тысяч рублей, при этом максимальная – не ограничена.
Сбер для зарплатных клиентов запустил новый промовклад
«Социальный процессинг» — универсальный сервис безналичной оплаты для участников адресных региональных социальных программ, владельцев карты «Мир».
Проект Сбера «Социальный процессинг» победил в программе «Развитие регионов. Лучшее для России»
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.35
1.74
EUR 70.62
1.84
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Увеличили выработку: инструменты бережливого производства внедрены на старейшем молокозаводе Тольятти

20 декабря 2022 15:51
163
Увеличение выработки продукции и планомерное наращивание производства для завода-изготовителя вопрос стратегически важный.

На АО «Тольяттимолоко» в рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, завершен пилотный проект.

Завод «Тольяттимолоко» хорошо известен самарским потребителям по широкому ассортименту и высокому качеству молочных продуктов, которые можно приобрести практически в любом магазине области. В больших сетевых супермаркетах и розничных торговых точках. Более 70 наименований продукции предприятия ежедневно пользуются спросом у покупателей. Поэтому увеличение выработки продукции и планомерное наращивание производства для завода-изготовителя вопрос стратегически важный.

В течение полугода совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) на предприятии шла реализация пилотного проекта. Диагностирование производства выявило ряд проблем.
«Лишняя перекладка, потери на переходы и перестройки, время, потерянное на ожидание и многое другое, негативно сказывалось на процессе производства. Мы направили усилия, чтобы максимально минимизировать данные потери», - рассказал о ходе мероприятий руководитель проектов РЦК Олег Буданов.

Эталонным участком решено было выбрать цех розлива молока пастеризованного питьевого с жирностью 3,2%. Так как данный цех имел высокий потенциал для внедрения инструментов бережливого производства, таких как система 5С, стандартизированная работа, производственный анализ и другие.

Только благодаря одной такой мере, как выбор нового упаковочного материала, удалось увеличить выработку в цехе на 4,1%. В целом за период реализации проекта, выработка на эталонном участке увеличилась на 7,5%.

Используя зонирование в местах хранения поддонов на эталонном участке, снизилось время протекания процесса на 44%. Эта же мера способствовала снижению незавершенного производства на 52,2%.

Вопросы повышения производительности труда на предприятиях региона находятся на постоянном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. На сегодня участниками нацпроекта в Самарской области стали уже 141 предприятие губернии. В результате 110 предприятий внедрили инструменты повышения производительности труда с минимальными финансовыми затратами и достигли положительного эффекта по показателям производительности. В настоящее время сотрудники регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области работают на 82 предприятиях. Уже сейчас 12 компаний подали заявку на участие в нацпроекте в 2023 году.

 

Фото:  пресс-служьа правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона отметил, что значение ведомства для защиты интересов нашего государства трудно переоценить.
20 декабря 2022  14:44
Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за вклад в обеспечение безопасности жителей региона и страны
265
В 2023 году в Промышленном районе Самары преобразится 6 дворовых территорий
20 декабря 2022  14:00
В 2023 году в Промышленном районе Самары преобразится 6 дворовых территорий
286
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2022-2023 учебный год
20 декабря 2022  12:25
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2022-2023 учебный год
239
награждены победители викторины «Самара в движении», посвященной 35-летию самарского метрополитена
20 декабря 2022  12:20
Награждены победители викторины «Самара в движении», посвященной 35-летию самарского метрополитена
258
Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги
19 декабря 2022  13:45
Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги
395
Весь список