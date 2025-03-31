Семейная ипотека на вторичном рынке жилья станет доступна с 1 апреля

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С 1 апреля 2025 года программа «Семейная ипотека» станет доступна не только для приобретения жилья в новостройке, но и на вторичном рынке. Нововведение нацелено на улучшение квартирных условий семей с детьми, которые проживают в городах с ограниченным строительством нового жилья. Об этом рассказал «Известиям» 31 марта директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Условия выдачи «Семейной ипотеки» на вторичном рынке будут аналогичны тем, что распространяются на новостройки: воспользоваться кредитом могут семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно, сумма кредита до 6 млн рублей под 6% годовых, срок до 30 лет, а первоначальный взнос не менее 20%. Одно из главных условий — недвижимость должна быть расположена в городе, где строится не больше двух многоквартирных домов. Второе условие — дом, где планируется приобретение квартиры, должен быть не старше 20 лет и не признан аварийным.

«На первый взгляд, можно порадоваться за семьи, живущие в регионах с небольшим объемом строительства, — у них появится возможность приобрести квартиру на льготных условиях, а не по рыночной ставке с неподъемным для большинства людей в регионах ежемесячным платежом», — сказал он.

Специалист отмечает, что цена продажи квадратного метра в однокомнатных квартирах и студиях обычно наиболее высокая, поэтому таких квартир в современных домах не меньше половины. По данным единой информационной системы жилищного строительства, сегодня 53% всех строящихся квартир в РФ приходится на однокомнатные.

«Однокомнатная квартира небольшой площади или студия — мягко говоря, не самый комфортный вариант для семьи, где есть как минимум один маленький ребенок. Однако именно такие варианты и больше строили все последние 20 лет и чаще перепродают на вторичном рынке — двух- и трехкомнатные квартиры в новостройках люди обычно покупают, чтобы жить самим, реже под инвестиции и сдачу в аренду, потому что они гораздо менее ликвидны», — отметил эксперт.

В списке одобренных под программу городов есть курортные — например, Геленджик и Туапсе. Высока вероятность, что жилье здесь начнут покупать не только семьи, которым действительно нужно улучшение жилищных условий, но возможности будут рассматривать и инвесторы. Это может спровоцировать локальный рост цен, сделав такую недвижимость менее доступной для местных жителей. В связи с этим обсуждается возможность ввести дополнительное условие — наличие постоянной регистрации в городе, где приобретается квартира.



Как в реальности будет работать программа на вторичном рынке, какими будут последствия и поможет ли она тем, кому адресована, станет понятно только спустя как минимум три-четыре месяца после старта, — подытожил Чернокульский.