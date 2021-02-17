Самарская область расширит сотрудничество с Западно-Казахстанским регионом

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Вопросы расширения торговых, производственных и культурно-образовательных связей во время встречи в режиме видеоконференции обсудили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров нашего региона среди стран СНГ. Напомним, соглашение о сотрудничестве двух регионов России и Казахстана было подписано в ноябре 2018 года.

«Я искренне рад тому, что наши добрососедские взаимоотношения между регионами носят неформальный характер: мы связаны сотнями и тысячами судеб людей, которые живут и в Самарской области, и в Западно-Казахстанском регионе, – отметил Дмитрий Азаров в начале встречи. – Я рассчитываю, что наше партнерство будет расширяться по самым разным направлениям. В экономической сфере у нас с вами есть результаты, но и потенциал достаточно серьезный». Спектр товаров, поставляемых сторонами, чрезвычайно широк: от пищевой продукции до промышленного оборудования.

Гали Искалиев добавил, что в рамках действующего соглашения между регионами есть серьезные достижения в области науки. Специалисты Уральской сельскохозяйственной опытной станции наладили сотрудничество с учеными Самарского аграрного университета, а также – с агропромышленными компаниями. Медики казахстанских лечебных учреждений активно консультируются и принимают участие в мастер-классах, которые проводят врачи Самарского кардиологического диспансера. Кроме того, есть хорошие взаимоотношения в спорте и культурной сфере.

«Со стороны самарского региона поступает много продукции, которая нам интересна. И мы хотели бы открыть целый ряд производств на территории нашей области. В частности, это касается строительных и гидроизоляционных материалов, автокомонентов, молочной и другой пищевой продукции», – подчеркнул Аким Западно-Казахстанского региона. Он пригласил к сотрудничеству все бизнес-сообщество Самарской области – на выгодных условиях.

В свою очередь, крупные компании из Казахстана также проявляют интерес к Самарской области. «Стекло-Сервис» хотел бы в Самаре расширить складские помещения для хранения, выгрузки и доставки продукции для того, чтобы широко выйти на российский рынок», – предложил Гали Искалиев.

«Мы с удовольствием примем руководителя этой организации для оказания содействия в размещении у нас производственных, складских, логистических мощностей. Мы готовы создать комфортные условия для работы компании на территории Самарской области», – отметил Дмитрий Азаров. Такой площадкой может стать Особая экономическая зона Тольятти, которая сегодня является одной из лучших в стране. Губернатор добавил, что дополнительные возможности появятся после реализации крупнейшего проекта в сфере государственно-частного партнерства по строительству моста через Волгу и дороги «Обход Тольятти» в рамках международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай».

Дмитрий Азаров пригласил коллег из Казахстана посетить эту грандиозную стройку, как только представится возможность, и оценить потенциал, в том числе, экономический. «По оценкам специалистов, со строительством 100 км новой трассы и моста через Волгу, например, время перевозки грузов от Самары до Москвы сократится практически в 2 раза. Представьте какой рывок вперед мы делаем, и нет никаких сомнений в том, что это самым позитивным образом скажется и на развитии территорий наших соседей, – уверен Губернатор. – Отдельно подчеркну, что новая трасса будет проходить буквально по границе Особой экономической зоны, что дает дополнительный импульс для ее развития».

Кроме того, Аким предложил на границе двух регионов создать логистический хаб – для транспортировки грузов из двух стран, без заезда на территорию другого государства. Дмитрий Азаров выразил заинтересованность в реализации такого проекта и поручил Правительству Самарской области детально проработать этот вопрос.

Гали Искалиев – в условиях распространения коронавирусной инфекции – предложил наладить сотрудничество с медицинскими организациями регионов, чтобы была возможность проверять подлинность проведенных ПЦР-тестов на covid-19. Дмитрий Азаров предложил подписать соответствующее соглашения между двумя министерствами здравоохранения. «Считаю, что обмен такого рода данными крайне важен для защиты общественного здоровья наших дружественных государств», – подчеркнул Губернатор.

В завершение встречи Глава региона предложил коллегам из Казахстана разработать совместный план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации подписанного двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Отдельное внимание коллег из Западно-Казахстанской области Глава самарского региона обратил на возможность углубления сотрудничества в сфере образования. «Прямые контакты, укрепленные соглашениями, между учреждениями среднего профессионального образования и нашими университетами стали бы хорошими опорными точками совместной работы», – уверен Дмитрий Азаров. Он пригласил делегацию из Казахстана в регион для участия в различных мероприятиях: на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне и Парад Памяти, на молодежный форум «iВолга», на различные культурные и спортивные мероприятия.

«Сотрудничество между нашими регионами точно будет развиваться – в этом нет никаких сомнений. У нас исторически самые братские отношения. Это надежно скрепляется по-настоящему дружескими отношениями между руководителями наших государств, что дает импульс для активной работы по расширению наших партнерских связей. Спасибо вам большое за предложения, которое вы высказали. Считаю крайне важным все наши договоренности, достигнутые два года назад между нашими регионами, перенести в практическую плоскость», – резюмировал Дмитрий Азаров.