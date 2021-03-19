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Самарская область и Филиппины договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

19 марта 2021 17:23
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Темой переговоров стало применение продуктов и решений самарских IT-компаний в бизнесе, образовании и науке Филиппин. 

19 марта состоялись переговоры в режиме онлайн руководителя проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрия Камынина и почетного консула РФ на Филиппинах Арми Лопез Гарсия по поводу сотрудничества в сфере цифровой трансформации. 

В мероприятии участвовали представители деловых кругов и Университета Филиппин Себу, а также Самарского государственного социально-педагогического университета. Темой переговоров стало применение продуктов и решений самарских IT-компаний в бизнесе, образовании и науке Филиппин. 

Дмитрий Камынин заявил: «В ходе переговоров мы договорились, что с помощью самарских образовательных цифровых технологий в режиме онлайн филиппинцам будут преподавать русский язык. Кроме этого, предусмотрено сотрудничество в применении наших технологий «умного земледелия» в сельском хозяйстве Филиппин, а также установления бизнес-контактов между IT-компаниями Самары и высокотехнологичными компаниями этой страны. До 25 мая мы проведем онлайн-конференцию по этому поводу, которая будет приурочена к 45-летию установлению дипломатических отношений между нашими странами».

Переговоры стали продолжением сотрудничества Самарского региона и Филиппин в сфере цифровой трансформации. Оно началось в 2019 году, когда проектный офис организовал первую в истории «цифровую» миссию Самарской области в республику Филиппины. Формат «цифровой» миссии подразумевал тематическое представление самарских IT-решений для государственных, муниципальных и деловых кругов Филиппин с целью продвижения цифровых разработок региона на международном уровне.

 

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