С помощью нацпроекта «Производительность труда» еще одна самарская компания приступила к улучшению производства

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В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодня уже 166 предприятий области улучшают работу в производственных цехах.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров придаёт большое значение росту производительности труда на местных предприятиях, так как это способствует созданию благоприятной социально-экономической обстановки в регионе и улучшению условий жизни граждан.

В настоящий момент предприятие «ВОЛГА-ЭНЕРГОГАЗ» (г. Самара) приступило к первому этапу реализации национального проекта. Рабочая группа предприятия при помощи специалистов Регионального центра компетенций. отвечающего за реализацию нацпроекта в Самарской области, изучает теорию бережливого производства: «Основы бережливого производства», «Декомпозиция целей», «Эффективный инфоцентр», «Проект по оптимизации процесса/потока», «Картирование и производственный анализ», «Методика решения проблем», «Система 5С», «Быстрая переналадка», «Общая эффективность оборудования», «Стандартизированная работа».

Это не просто сухая теория. Данные методики помогают изменить мышление работников, направляя их усилия на постоянное улучшение производственных процессов. Знания, приобретенные рабочей группой на обучении, сразу же внедряются на производственных участках. Пилотный проект будет длиться полгода.

Компания выпускает высококачественную продукцию, которая имеет большое значение для энергетической отрасли. «ВОЛГА-ЭНЕРГОГАЗ» специализируется на производстве и поставках газового и энергетического оборудования, обеспечивая безопасность и эффективность работы энергетических объектов, а также непрерывность энергоснабжения.

Реализация проекта «Производительность труда» открывает новые возможности для предприятия и его сотрудников, позволяя им использовать передовые методики и делиться опытом друг с другом.

«Участие в национальном проекте «Производительность труда» является важным шагом для нашей компании. Ожидаем, что внедрение методик бережливого производства поможет повысить эффективность, так как это реальная возможность сотрудникам компании совершенствовать свои навыки и работать более эффективно», – комментирует исполнительный директор «ВОЛГА-ЭНЕРГОГАЗ» Елена Маслова.

«Как показывают уже реализованные кейсы, внедрение методик бережливого позволяет улучшить ряд показателей. Так время протекания процесса и незавершенное производство в среднем уменьшается на 35-36%. При этом выработка возрастает на 46%. Но главный гарант практически каждого успешного пилотного проекта всегда заключается в личной заинтересованности руководства предприятия и коллектива», - отмечает директор РЦК Константин Серов.

Важно отметить, что безвозмездная помощь экспертов РЦК – не единственная поддержка для предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда».

Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе – льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 200 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Еще одна мера поддержки – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. С 2020 года правом на применение вычета воспользовались 22 участника национального проекта на общую сумму свыше 1,8 млрд. рублей.

Фото предоставлено Региональным центром компетенций