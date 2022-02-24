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Годовая инфляция в России на 18 февраля составила 8,84%

24 февраля 2022 11:23
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Годовая инфляция в России на 18 февраля составила 8,84%

Инфляция в России на 18 февраля составила 8,84% в годовом выражении против 8,75% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

При этом по данным Росстата инфляция в России в период с 12 по 18 февраля ускорилась до 0,24% после 0,13% неделей ранее, а с начала года потребительские цены выросли на 1,54%.

"Основное влияние на изменение недельных темпов инфляции продолжает оказывать волатильность цен в секторе туристических и регулируемых услуг преимущественно за счет услуг зарубежного туризма. На продовольственные товары цены выросли на 0,39%. Сдерживающее влияние оказало замедление роста цен в секторе непродовольственных товаров (0,10% после 0,12%)", - указано в сообщении.

По данным министерства, рост цен на продовольственные товары на 18 января составил 11,23% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост составил 10,63% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату подскочили на 15,82%); непродовольственные товары подорожали на 8,75% в годовом выражении. Цены на услуги (туристические и регулируемые) на 18 февраля выросли на 5,08% год к году.

Банк России ранее в феврале повысил прогноз инфляции на текущий год до 5-6% вместо прежней оценки в 4–4,5%. По ожиданиям ЦБ, в середине 2023 года годовая инфляция вернется к целевому значению 4% и останется вблизи него в дальнейшем, сообщает РИА Новости.

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