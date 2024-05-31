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Финал конкурса "Шустрик" прошел в Жигулёвской долине

31 мая 2024 13:54
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Финал конкурса "Шустрик" прошел в Жигулёвской долине

30 мая 2024 года на площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» состоялось финал регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технического и инновационного творчества «ШУСТРИК».

Конкурс проводится в рамках направления «Инношкольник» Фонда содействия инновациям. 

На конкурсный отбор принимались научно-технологические проекты по следующим направлениям: аддитивные, аэрокосмические технологии; прикладная электроника; интернет вещей; биотехнологии; промышленный дизайн; судостроение; машиностроение/ робототехника; композитные материалы; нейротехнологии; нефтегаз; химия; экология; направление «Апгрейд».

Прием заявок проводился с 1 декабря 2023 года по 30 апреля 2024 года. Всего было подано 16 готовых инновационных решений.

В состав жюри для оценки тольяттинских проектов были приглашены эксперты, представляющие технопарк «Жигулевская долина», Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса, Гуманитарный центр интеллектуального развития Тольятти – Центр цифрового образования детей «IT-куб», детский технопарк «Кванториум-63 регион».

Обращаясь к участникам финала, региональный представитель Фонда содействия инновациям в Самарской области, директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко сказал:

 Конкурс «Шустрик» – про технологическое развитие, инновации. Участие в нём может сыграть ключевую роль в вашей жизни – возможно, у вашего проекта появится индустриальный партнёр. Ведь зачастую детское творчество создаёт уникальные решения, до которых взрослые не могут додуматься.

Виталий Смелов, к.т.н., доцент, директор института двигателей и энергетических установок Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева, выступающий экспертом на защите финальных проектов, отметил:

 Главное, что вы мечтаете и у вас есть инновационные идеи. Продвигая их в таких конкурсах, вы двигаетесь вперёд. Все большие молодцы. Желаем удачи!

По итогам финала, прошедшего в технопарке, победителями тольяттинского этапа стали 7 проектов:

  1. Команда «MedIBox», направление «Апгрейд» – тольяттинский «Кванториум»;

  2. Никита Криволапов, «Качество дорожного покрытия» – Самарский кадетский корпус МВД России;

  3. Команда «FlowTech», «Закачка и слив балластных вод» – тольяттинский «Кванториум»;

  4. Команда «ТехноТЛТ», «Домик для животного с обогревом» – тольяттинский «Центр гуманитарного развития»;

  5. Максим Безделин, «Спутник с солнечной батареей» – тольяттинский «Кванториум»;

  6. Юлия Коротицина, «Домик для животного с обогревом» – самарский Центр молодежного инновационного творчества «Платформа»;

  7. Алексей Кленин, «Домик для животного с обогревом» – самарский Центр технического творчества «Интеграл»;

Вот что рассказал представитель команды «ТехноТЛТ» Ян Санжаров: «Мы упорно работали над проектом, часто оставались допоздна. Лично для меня участие в конкурсе  возможность получить опыт выступления и обратную связь от экспертов, чтобы понимать, как доработать наш умный дом для животных».

Никита Криволапов, учащийся Самарского кадетского корпуса МВД России, впервые принимал участие в «ШУСТРИКе»: «Для меня это реализация своей идеи, обмен опытом».

После проведения всех региональных этапов будет проведена экспертиза проектов, прошедших в федеральный этап конкурса, и не позднее 3 июля 2024 года на сайте программы https://shustrik.org будут объявлены все победители Всероссийского конкурса «ШУСТРИК».

Победители конкурса смогут побывать в Москве на награждении, получить ценные подарки, а также будут награждены путевками на мероприятие международного или всероссийского уровня в МДЦ «Артек» / форум «Армия». Победители конкурса «ШУСТРИК», ученики 8–11 классов, смогут принять участие в заключительном (очном) этапе междисциплинарной многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство», минуя отборочный (заочный) этап. Для самых взрослых призеров и победителей конкурса, кому исполнилось 16–18 лет, будет предлагаться помощь в подготовке заявки на конкурсы ФСИ «УМНИК» и «Студенческий стартап».

Поздравляем победителей и желаем им большой удачи в федеральном этапе конкурса!

 

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