Дмитрий Азаров потребовал минимизировать риски подтоплений в период паводка в Самарской области

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В Самарской области началась подготовка к обеспечению безопасного прохождения паводка. В зоне особого внимания – сёла Тимофеевка и Нижнее Санчелеево Ставропольского района, а также Каменный брод Красноармейского района. Об этом на оперативном совещании, которое провёл Губернатор Дмитрий Азаров, доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

«Паводковая ситуация всегда находится в фокусе нашего внимания. Поручаю Председателю областного Правительства провести заседание противопаводковой комиссии, разобрать подробно подготовку всех систем и служб, – отметил Дмитрий Азаров. – По тем конкретным территориям, по которым уже проведено обследование МЧС, главам муниципальных образований принять исчерпывающие меры, отработать все необходимые мероприятия».

По словам Олега Бойко, риски подтопления территорий можно снизить. Что касается Тимофеевки, в районе села и на обводной дороге в Тольятти необходимо прочистить водопропускные трубы. Кроме того, администрации Ставропольского района необходимо сформировать бригаду добровольцев численностью 50 человек и пополнить запасы песка до 200 тонн.

«В населённом пункте Нижнее Санчелеево необходимо также прочистить все водопропускные трубы на дорогах, а также провести расчистку русла реки и участки под мостами от растительности и мусора, чтобы не было препятствий в случае прохождения повышенного уровня воды», – обратил внимание начальник регионального главка МЧС России.

В Красноармейском районе Олег Бойко рекомендовал произвести опиловку деревьев и кустарников вдоль русла реки Чапаевка в границах Каменного Брода. Кроме того, убрать заросли необходимо и на территории Приволжского государственного боеприпасного испытательного полигона, предварительно проверив его безопасность.

«При выполнении данных условий риски подтопления населённых пунктов будут снижены до минимума», – уверен начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Губернатор поручил главам указанных муниципалитетов в ближайшие дни провести дополнительные обследования, оценить риски и принять исчерпывающие меры для предотвращения подтопления территорий.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам строительства моста через Волгу и дороги «Обход Тольятти» – в рамках международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Напомним, это один из самых крупнейших проектов в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнёрства. «Мы должны внимательно отнестись к ходу строительных работ, и исключить все риски возникновения сложностей при прохождении паводка», – отметил Глава региона.

Руководитель областного минтранса Иван Пивкин доложил, что строительство Волжского моста затруднений для прохождения паводка не создаёт. При этом и талые воды также не вызовут особых сложностей для проведения необходимых работ.

Кроме того, Губернатор поручил помочь центру помощи и реабилитации бездомным животным, строительство которого началось в Лопатино. «Есть обращение, в котором люди бьют тревогу, что на участке, где началось строительство, якобы есть угроза подтопления. Мне пишут, что организация самостоятельно приступила к вывозу снега, но мы понимает, что её ресурсы ограничены. Необходимо помочь, чтобы ни в коем случае угрозы подтопления приюта не было», – отметил Дмитрий Азаров и поручил председателю Правительства держать решение вопроса на контроле.