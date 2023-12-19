Благодаря нацпроекту «Производительность труда» самарская компания улучшила производство

50

В Самарской области продолжает расти количество предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На сегодня 168 предприятий области внедряют принципы бережливого производства. Одно из них ведущий поставщик электрооборудования, светотехники и кабельно-проводниковой продукции – ООО «СВ ЭКСПОРТ» (ТМ «Светсервис»).

Компания стала участником национального проекта полгода назад, а в середине декабря здесь был успешно завершен пилотный проект.

На протяжении этого времени рабочая группа предприятия совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) поэтапно трудились над улучшением процессов производства. Для улучшения был выбран участок хранения и отгрузки продукции клиентам.

На первом этапе сотрудники ООО «СВ ЭКСПОРТ» прошли обучение, направленное на изучение основ бережливого производства. После была проведена диагностика, в результате которой был выбран эталонный участок, где внедрялись практики бережливого производства.

«Участие нашего предприятия в национальном проекте «Производительность труда» является важным и значимым шагом в развитии нашего бизнеса и повышении эффективности производственных процессов. Мы осознаем, что современная экономика требует от предприятий постоянного совершенствования и адаптации к изменяющимся рыночным условиям, - говорит Вячеслав Корнев, директор по безопасности. - Благодаря поддержке и профессионализму экспертов РЦК нам удалось осуществить значительные изменения и увеличить конкурентоспособность нашего предприятия».

Размещение стандартов выполнения операций на рабочих местах, обновление табличек адресного хранения на стеллажах на всех участках склада, организация хранения кабель-каналов по типоразмерам и производителям, размещение пеналов со стрейч-пленкой в торцах стеллажей и ряд других мер способствовали сокращению времени поиска, отбора и перемещения товара.

В итоге время протекания процесса на эталонном участке сократилось на 13,8%, незавершенное производство - на 20%. Вместе с тем выработку удалось увеличить почти на 15%.

«Завершение пилотного проекта не является показателем завершения улучшений на производстве. ООО «СВ ЭКСПОРТ» продолжит работать над тиражированием практик на остальных участках и повышением производительности. И наша команда всегда готова предоставлять консультационную помощь коллегам», - отметил директор РЦК Константин Серов.

Напомним, что рост производительности труда на местных предприятиях в зоне особого внимания команды Губернатора и Правительства региона, как один из важных показателей создания благоприятной экономической и социальной среды в регионе. О том, что работа в этом направлении ведется успешно говорит тот факт, что по итогам 2022 года Самарская область вошла в группу лидеров национального проекта «Производительность труда».

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области