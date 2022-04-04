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В Самарской области сохранится сильный ветер

4 апреля 2022 21:24
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В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 5 апреля местами в Самарской области сохранится усиление западного ветра, порывы 15-20 м/с.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице:

- необходимо соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода.

- водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта. Не стоит забывать о том, что большое количество автомашин на дорогах мешает работе снегоуборочной техники и создает заторы.

В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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