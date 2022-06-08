В Самарской области очистят реку Сызранку

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В Самарской области планируют возобновить судоходство по реке Сызранке. Для этого необходимо расчистить водоем от донных отложений и камыша. Работы должны стартовать уже в 2022 году.

- Проект получил федеральную поддержку. В этом году приступим к работам по расчистке русла реки Сызранки, - сообщил на совещании в региональном правительстве министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Алексей Веселов.

По словам главы кабмина - первого вице-губернатора Виктора Кудряшова, процесс займет два года. Планируется, что в дальнейшем в районе Сызрани появятся новые места отдыха, а на отдельных участках реки восстановят судоходство. Чиновник отметил, что это важный проект для Самарской области, сообщает Самара-КП.