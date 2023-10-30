В «Чёрную книгу растений Самарской области» включены 30 вредных видов

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Книга выпущена в количестве 250 экземпляров.

Как сообщает минлесхоз Самарской области, в «Чёрной книге» представлен перечень наиболее агрессивных инвазионных растений – это чужеродные организмы, которые могут нанести или наносят урон окружающей среде, экономике или здоровью человека.

Внедрение агрессивных чужеродных видов является значительной частью глобальных природных изменений, часто ведет к существенным потерям биологического разнообразия.

Книга предназначена для специалистов в области ботаники, экологии, охраны природы, преподавателей и студентов вузов, учителей средней школы и широкого круга натуралистов, пишет СитиТраффик.

Фото: pxhere.com