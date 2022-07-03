Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре продолжаются соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
В Самаре продолжаются соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
В Тольятти выявили факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
В Тольятти выявили факт легализации денежных средств, добытых преступным путем
В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль
В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль
Между Самарой и Беларусью хотят возобновить прямое авиасообщение
Между Самарой и Беларусью хотят возобновить прямое авиасообщение
С 4 по 8 июля местами в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов
С 4 по 8 июля местами в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов
В Самарской области за сутки в темноте пострадали двое пешеходов
В Самарской области за сутки в темноте пострадали двое пешеходов
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре получил новое название
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре получил новое название
На пожаре в Самарской области погибли двое
На пожаре в Самарской области погибли двое
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.77
1.26
EUR 56.36
1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Грушинский фестиваль: сегодня Никита Высоцкий презентует  ледовое шоу, которое запланировано в СКК «Дворец спорта»
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 4 по 8 июля местами в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов

3 июля 2022 12:28
139
С 4 по 8 июля местами в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 04 по 08 июля 2022 года местами в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс».
В регионе установилась сухая жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.


Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:


- соблюдайте запрет на посещение лесов;
- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);
- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;
- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)

Теги: МЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани провели пожарно-тактическое учение в пансионате для ветеранов труда
01 июля 2022, 09:56
В Сызрани провели пожарно-тактическое учение в пансионате для ветеранов труда
По замыслу ПТУ пожар произошел в ночное время в результате короткого замыкания. Общество
364
В прошедшие выходные дни в Самарском регионе произошло 3 несчастных случая на воде
29 июня 2022, 13:39
В прошедшие выходные дни в Самарском регионе произошло 3 несчастных случая на воде
Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах. Происшествия
564
Мероприятия, направленные на предупреждение ЧП на воде, прошли в Волжском районе
27 июня 2022, 11:31
Мероприятия, направленные на предупреждение ЧП на воде, прошли в Волжском районе
В период купального сезона вопросы безопасного отдыха на воде находятся под пристальным вниманием инспекторов ГИМС. Происшествия
596

В центре внимания
В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль
3 июля 2022  13:30
В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль
78
Поздним вечером 2 июля прошёл финальный концерт на сцене «Гитара», на котором выступили постоянные участники фестиваля и лауреаты конкурса авторской песни.
2 июля 2022  23:27
За три дня фестиваль авторской песни им. В.Грушина посетили  50 тысяч человек
499
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек.
2 июля 2022  10:52
49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина за два дня посетило около 11, 5 человек
522
что изменится в жизни россиян с 1 июля
1 июля 2022  12:54
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
556
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
1 июля 2022  12:34
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
645
Весь список