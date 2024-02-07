Закрыт для движения большегрузов участок федеральной трассы М-5 «Урал»

Вниманию водителей! Введено временное прекращение движения транспортных средств: закрыт для движения большегрузного автотранспорта участок федеральной трассы М-5 «Урал» (км 1034 – км 1193).
По информации ФКУ «Поволжуправтодор» введено временное прекращение движения большегрузных транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской области:
- км 1034 – км 1193 М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск.
Ориентировочное время окончания прекращения движения - до особого распоряжения.