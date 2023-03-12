В Самарской области временно ограничено движение на участке трассы М-5

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На территории Самарской области в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке федеральной автомобильной дороги с 14:00 до 19:00 (время самарское) 12 марта 2023 года:

М-5 "Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск" с 865 км по 944+500 км.

Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.