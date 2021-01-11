В Сергиевском районе по нацпроекту отремонтировали две трассы

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Сергиевском районе Самарской области в 2020 году отремонтировали две дороги, обеспечивающие сообщение между населенными пунктами и связь с областным центром. Общая протяженность участков, на которых выполнили ремонтные работы, составила 24 километра. На эти цели было выделено около 500 млн. рублей средств по нацпроекту.

Региональная дорога третьей категории «Урал» - Сергиевск - Челно-Вершины» связывает два районных центра и обеспечивает их транспортное сообщение с федеральной трассой М-5. Ремонт участка протяженностью более 12 км стартовал в 2019 году и был завершен к началу учебного 2020 года. В течение двух дорожных сезонов подрядная организация провела полный комплекс ремонтных работ. В ходе ремонта отфрезеровали старое дорожное покрытие на глубину 5 см, затем уложили выравнивающий слой крупнозернистого асфальта толщиной 6 см, поверх которого 5-ти сантиметровый слой высокопрочной смеси щебеночно-мастичного асфальтобетона. Дорожное покрытие обновили и на мосту при въезде в Сергиевск. Также выполнили ремонтные работы в местах примыкания и пересечения автострады с местной дорожной сетью. Обочины дороги укрепили слоем асфальтогранулята толщиной 10 см. В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения установили барьерные ограждения и новые дорожные знаки, нанесли разметку.

Вторая дорога Обход села Сергиевска на участке 0+000 - км 12+513 км была построена более 20 лет назад. С тех пор трасса порядком износилась. Здесь, как и на соседней автодороге «Урал» - Сергиевск – Черно-Вершины полностью обновили дорожную одежду. Отфрезеровали старое покрытие, уложили нижний слой асфальтобетона, верхний слой асфальтобетонного покрытия изготовили уже по современным технологиям с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16. Также укрепили обочины и обустроили автобусную остановку с павильоном.

Ремонт трассы в обход села позволил разгрузить дороги Сергиевска.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности движения в рамках ремонта на нескольких участках автодороги Обход села Сергиевска, являющихся местами концентрации ДТП, были выполнены инженерные мероприятия. Под контролем ГИБДД на этих местах нанесли шумовые полосы, светоотражающую разметку, установили барьерные ограждения.

Напомним, для достижения целевых показателей регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в регионе отремонтировали 305 км автомобильных дорог. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Модернизация и развитие региональной дорожной сети является важным элементом стратегии лидерства нашего региона, передает пресс-служба облправительства.