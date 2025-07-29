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В Самарской области продолжается масштабная работа по благоустройству  дворовых территорий 

29 июля 2025 18:15
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На сегодня новый облик приобрели 69 дворов.

В Самарской области продолжается масштабная работа по благоустройству городской среды по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2025 году планируется благоустроить 128 общественных пространств и 100 дворовых территорий. На сегодня новый облик приобрели 69 дворов.

В ряде городов и районов работы уже завершены на всех объектах, запланированных на текущий год: в Тольятти обновлено 10 дворов, в Кинель-Черкасском районе – 6, в Пестравском районе – 4, а в Безенчукском, Красноярском, Нефтегорском, Ставропольском и Шигонском районах – по 3 двора.

В Железнодорожном, Красноглинском и Промышленном районах Самары также близки к завершению работы на оставшихся 3-х объектах из 28. 

В Сызрани работы выполнены на двух объектах из трех.

Благоустройство дворовых территорий продолжается в ряде населенных пунктов. В частности, в городах Кинель, Новокуйбышевск, Жигулевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, а также в Волжском, Сергиевском и Сызранском районах.

Современные дворовые территории – это не только важная составляющая комфорта жильцов многоквартирных домов, но и их безопасность. На благоустроенных объектах заменено асфальтовое покрытие и освещение, сделаны пешеходные дорожки, установлены новые скамейки и урны, посажены деревья и кустарники. Организованные места для отдыха позволяют разным возрастным категориям жителей проводить время комфортно, а четкая организация парковочных мест позволяет избежать хаотичной парковки и не мешает пешеходам.

Кроме того, в этом году в регионе реализуют четыре значимых проекта, отобранных по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
Городской пляж в Сызрани
Улица Сабирзянова в Отрадном
Парк Горького в Октябрьске
Территория у храма Сергия Радонежского в Чапаевске

Проект «Формирование комфортной городской среды» имеет ключевое значение для улучшения качества жизни в регионе. Он не просто преображает дворы и общественные пространства, но и создаёт условия для комфортного проживания, способствует социальной активности и укреплению местных сообществ.

Всего в Самарской области за 6 лет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» свой вид изменили к лучшему 912 общественных и 1825 дворовых территорий.

 

Фото предоставлено МинЖКХ Самарской области

Теги: Самара

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