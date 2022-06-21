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В Самарской области дорогу к трем селам ремонтируют методом холодной регенерации

21 июня 2022 11:33
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В Самарской области дорогу к трем селам ремонтируют методом холодной регенерации

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Кинель-Черкасском районе Самарской области в нормативное состояние приводят 16 км межмуниципальной автомобильной дороги «Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково.

Дорога связывает три сельских поселения и обеспечивает единственный выезд на региональную дорожную сеть. 

«Долго мы ждали этого проекта, когда он воплотится в жизнь. Восстанавливается дорога от центральной «Урал – Муханово», идёт на Садгород, с Садгорода на Чернигово, с Чернигова в Марково. Предыдущий ремонт был очень давно. Жители всех поселений ждут, когда ремонт завершится и комфортной дорогой можно будет пользоваться в полной мере», - рассказал Алексей Симонов, глава администрации сельского поселения Садгород.

Здесь же проходит школьный маршрут, поэтому инженерным мероприятиям по безопасности дорожного движения уделят особое внимание. Здесь, построят почти 2,5 км тротуаров и обновят 5 остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, установят 193 дорожных знака, и 60 сигнальных столбиков, нанесут более 16,5 км разметки.

«Долгожданный ремонт, эмоции перехлестывают, ходим к друг другу по дворам, обсуждаем и очень рады, что наконец-то такой масштабный ремонт дошел до нас. Дорогой пользуюсь часто, у меня дети, в Садгороде живут. Они приезжают к нам, мы ездим к ним, у меня трое внуков, мы очень часто общаемся. На работу ездят наши мужчины, у меня муж работает в Отрадном. Мы рады за соседей, что детки теперь не будут трястись на ухабах до школы, что родители будут спокойны, эта дорога нам очень нужна, очень своевременно», - поделилась Светлана Герасимова, жительница крайнего села Марково. 

Также, по трассе проходит путь к Тимашевской птицефабрике, следственно по дороге идет поток грузовых автомобилей. Чтобы увеличить несущую способность дорожного покрытия для проезда тяжеловесного транспорта, на двух из четырех, приводимых к нормативу участках, производят капитальный ремонт методом холодной регенерации.

«Метод холодной регенерации заключает в себе фрезерование существующего покрытия, добавление в него щебня, перемешивание с цементом, битумной эмульсией и водой, и последующую укладку полученной смеси. Это даёт так называемую «бетонную плиту», новое основание толщиной в 20 см. За счёт этого дорога прослужит дольше», - разъяснил Карен Фатахов, начальник участка подрядной организации.

Отметим, холодный ресайклинг делает строительство экологически более чистым и снижает стоимость работ. Фактически это безотходное производство, так как повторно используется и перерабатывается существующее основание дороги. Отпадает необходимость в утилизации строительного мусора, нужно меньше стройматериалов, сокращаются транспортные расходы на перевозку материалов.

На сегодняшний день, завершаются работы по восстановлению конструктивных слоев дорожной одежды на участках капитального ремонта автомобильной дороги «Урал-Муханово»-Садгород–Чернигово–Марково. На остальном протяжении ремонта выполнено фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия, продолжается ремонт водопропускных труб.  

Завершить все работы планируется до 1 октября текущего года. На объект заключен контракт жизненного цикла, это означает, что после окончания ремонта подрядчик будет следить за дорогой в течении 3 лет. Гарантия на верхний слой дорожного покрытия 5 лет. 

Приведение в нормативное состояние дорог, внедрение современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог, развитие сферы стройматериалов, подготовка кадров – задачи, которые ставит Глава региона Дмитрий Азаров.

Всего, по дорожному нацпроекту в 2022 году, в регионе предусмотрен ввод 83 объектов протяженностью 296,87 км, из них 224,53 км - автомобильные дороги регионального значения. 

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