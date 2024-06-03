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В Самаре продолжается комплексное  обновление улицы Куйбышева

3 июня 2024 20:19
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Специалисты подрядной организации устанавливают ограничивающие ограждения вдоль отремонтированной проезжей части.

В Самаре продолжается комплексное  обновление улицы Куйбышева в границах улиц Вилоновской и Венцека. 

Специалисты подрядной организации устанавливают ограничивающие ограждения вдоль отремонтированной проезжей части. Бригада размечает места для бурения ям на глубину 1 метр и устанавливает металлические ограждения с элементами из чугуна.

Ограждения необходимы для безопасности участников движения, чтобы предотвратить выход пешеходов на дорогу в неположенных местах, за пределами пешеходных переходов.

По муниципальному контракту на ремонт участка улицы Куйбышева, необходимо установить около 880 метров ограждений с обеих сторон. После этого планируется бетонирование и укладка плиточного покрытия тротуаров.

Новый дизайн пешеходных ограждений, созданный архитекторами, будет гармонировать с опорами освещения и фонарями на улице Куйбышева.

Напомним, ремонтные работы на улице Куйбышева завершатся этим летом, а  масштабное восстановительное озеленение согласно новой концепции - осенью. На улице появятся более 90 штамбовых деревьев, 3 400 кустов кизильника и цветники.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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