В Самаре ограничат движение по улице Мичурина

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На этой неделе ООО «СКС» проведет подключение к централизованным сетям водоснабжения на ул. Мичурина. В связи с этим с 05:00 25 июля до 05:00 29 июля будет временно ограничено движение транспорта у дома №98Е по ул.Мичурина в районе пересечения с ул. Луначарского.



В период действия ограничений автобусы маршрутов №№4 и 22 проследуют по скорректированной трассе: Московское шоссе - ул. Мичурина, далее по своему маршруту, исключая проспект Масленникова. Троллейбусы № 4 и 15 проследуют по Московскому шоссе, ул. Коммунистической - и далее по своему маршруту.



Ресурсоснабжающая организация приносит жителям извинения за временные неудобства и просит заранее планировать свои поездки.

Фото: администрация Самары