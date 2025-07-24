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В Самаре ограничат движение по улице Мичурина

24 июля 2025 17:57
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На этой неделе ООО «СКС» проведет подключение к централизованным сетям водоснабжения на ул. Мичурина. 

На этой неделе ООО «СКС» проведет подключение к централизованным сетям водоснабжения на ул. Мичурина. В связи с этим с 05:00 25 июля до 05:00 29 июля будет временно ограничено движение транспорта у дома №98Е по ул.Мичурина в районе пересечения с ул. Луначарского. 

В период действия ограничений автобусы маршрутов №№4 и 22 проследуют по скорректированной трассе: Московское шоссе - ул. Мичурина, далее по своему маршруту, исключая проспект Масленникова. Троллейбусы № 4 и 15 проследуют по Московскому шоссе, ул. Коммунистической - и далее по своему маршруту.

Ресурсоснабжающая организация приносит жителям извинения за временные неудобства и просит заранее планировать свои поездки.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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