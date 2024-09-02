В Самаре приведут в порядок газоны вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой

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В Самаре завершились торги по поиску подрядчика для травы на газонах вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Победителя уже определили. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы должны быть выполнены на двух участках: от улицы Мичурина до подъезда к Самаре от М5 «Урал» и вдоль улицы Ново-Садовой от улицы Полевой до проспекта Кирова. Торги прошли в формате закупки у единственного поставщика.

На выполнение необходимых услуг выделили около 4 миллионов рублей. Все работы по облагораживанию газонов должны быть завершены до 31 октября 2024 года, пишет Самара-КП.