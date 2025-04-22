В Самаре приступили к нанесению дорожной разметки

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21 апреля на оперативном совещании в администрации города Самара заместитель главы города Михаил Малыхин доложил о ходе работ по обновлению дорожной разметки. Общая площадь обновленной разметки составит более 126 тысяч квадратных метров.



Дорожная разметка в Самаре наносится термопластиком со стеклошариками, благодаря которым ночью линии отчетливо видны в свете автомобильных фар. Срок гарантии на такую разметку составляет 1 год. Приёмка работ будет осуществлена только после заключения специализированной лаборатории.



В рамках гарантийных обязательств разметку в текущий период наносят на двенадцати объектах: Комсомольской площади и улицах Вилоновской, Красноармейской, Фрунзе, Льва Толстого, Ленинградской, Маяковского, Агибалова, Спортивной, Белорусской, Трубной и Обувной. В рамках нового муниципального контракта к работам приступят на улицах Промышленности, Братьев Коростелевых, XXII Партсъезда, проспекте Кирова и др.

Фото: администрация Самары