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В Самаре оценят стоимость 475 квартир в домах под снос

21 февраля 2022 10:51
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В Самаре оценят стоимость 475 квартир в домах под снос

В областном центре проходят поиски подрядчика, который должен будет определить рыночную стоимость изымаемой недвижимости у собственников 475 квартир. В районах Самары готовятся снести 104 дома. 

Согласно контракту, после оценки недвижимости и определения ее рыночной стоимости собственникам должны возместить квадратные метры. А все квартиры и коммуналки, находящиеся в аварийных домах, будут снесены. Стоимость посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества составляет 2 612 500 рублей. Победителя аукциона выберут 2 марта 2022 года. 

В Самарской области из аварийных домов планируют переселить 3,5 тысячи человек. Известно, что в столице региона новым жильем должны обзавестись 792 семьи, в том числе и те 95, которые не попали в программу в 2021 года. Застройщики предоставят им квартиры в Промышленном, Куйбышевском, Кировском районах, а также в микрорайонах Волгарь и Новая Самара. Кроме того, в 766 квартале Кировского района реализуют пилотный проект комплексного развития территории. Из-за этого 29 жилых домов пойдут под снос, пишет ГТРК Самара. 

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