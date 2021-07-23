В Октябрьске полным ходом идут работы по реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса

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В сентябре прошлого года дизайн-проект «Парк поколений» городского округа Октябрьск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Этот конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

В настоящее время уже проглядывается образ одной из главных рекреационных зон парка. Производится возведение смотровой башни и установка радиусных качелей. Созданы первые пешеходные маршруты и произведена значительная часть мощения. Продолжаются земляные работы и посадка деревьев и кустарников. Проложен маршрут к парку, подведены инженерные коммуникации и ведутся работы по обустройству фонтана.

В парке будет два пешеходных маршрута. Первый из них станет прогулочной террасой, установленной на сваях. А второй путь приведет к площади с фонтаном и арт-объектом в виде молекулы ДНК, символизирующей связь поколений. Рядом расположится зона отдыха с кафетерием, скейт-парк и детская площадка, а также смотровая башня с винтовой лестницей и большие радиусные качели.

Разработчики проекта уверены, что Парк призван стать местом притяжения жителей города всех возрастов, где они смогут с удовольствием и пользой провести время.

«Мы живем неподалеку от строящегося парка на ул. Мира, - говорит житель Октябрьска Сергей Иванович. – Дочь подарила двух внуков, одному – 12, другому всего четыре. Будет нам место для прогулок и игры. Старший подрастет на скейт-площадке будет кататься, очень любит велосипед. А младший – на детской площадке. Мы переживали, когда на конкурс город заявку подал. Радость большая была, когда выиграли. Мы ж тоже свои предложения вносили».

Участие жителей – важная составляющая в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Одна из его целей - создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

В 2021 году на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды претендуют шесть городов Самарской области: Жигулевск, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань и Чапаевск. Всего же в списке претендентов на получение гранта значатся 307 муниципальных образований со всех уголков страны. Итоги будут подведены федеральной конкурсной комиссией до 1 сентября 2021 года.

Напомним, что благодаря победе во Всероссийском конкурсе и активному участию жителей Самарской области уже 8 проектов стали победителями, 5 из них претворены в жизнь: набережная в Октябрьске, сквер и набережная озера Ладное в Кинеле, проект «История на берегу трех рек» в Сызрани, «Парк 40-летия ВЛКСМ» в Жигулевске, «Отрадный парк» в Отрадном. Еще 3 – парк Поколений в Октябрьске, парк на озере Крымское в Кинеле, парк «Молодежный» в Нефтегорске – находятся в стадии реализации.