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В 2021 году в Самаре отремонтируют часть проспекта Кирова

10 февраля 2021 19:56
97
От Заводского шоссе до улицы Победы. Ремонт будет проведен и на путепроводе в районе Кировского моста.

Из сообщения департамента городского хозяйства и экологии стало известно, что в 2021 году будет отремонтирован участок проспекта Кирова от Заводского шоссе до улицы Победы. Ремонт будет проведен и на путепроводе в районе Кировского моста.

Жители города неоднократно жаловались на то, что по мосту сложно передвигаться – на нем многочисленные ямы. Состояние путепровода в 2020 году проверяли сотрудники прокуратуры. Они подтвердили наличие дефектов на проезжей части, размеры которых превышают предельно допустимые, передает samarskie-voditeli.ru.

 

Фото:   соцсети

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Комментарии

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