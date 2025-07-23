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Щитовая проходка тоннеля станции «Театральной» завершится в декабре 2025 года

23 июля 2025 17:13
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В министерстве строительства Самарской области состоялось расширенное заседание штаба по строительству станции «Театральная» в Самаре.

В министерстве строительства Самарской области состоялось расширенное заседание штаба по строительству станции «Театральная» в Самаре.  В обсуждении приняли участие представители Общественной палаты Самарской области, Общественного совета при министерстве, подрядные организации, проектировщики и ресурсоснабжающие предприятия.

Строительство одного из самых масштабных и сложных объектов в городе ведется в круглосуточном режиме.  Уже завершена проходка левого перегонного тоннеля, а в мае стартовала проходка правого. В настоящее время пройдено 330 метров из 1,6 км прохода. Выход щита в сторону станции «Алабинская» планируется в декабре 2025 года. 

Готовность монолитных конструкций левого перегонного тоннеля будущей станции составляет 90%, также ведутся активные отделочные и пуско-наладочные работы, завершается прокладка перегонных тоннелей.

Напомним, в марте этого года Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Минстроя России Ирек Файзуллин оценили ход выполненных работ на объекте и провели совместное совещание, где наметили планы по реализации дальнейших этапов проекта и завершению строительства станции метро.

«Сроки уже сорваны, но мы обязаны сделать все возможное, чтобы минимизировать дальнейшие задержки и завершить проект в максимально сжатые сроки. Станция метро будет однозначно достроена. Других путей нет», - подчеркнул тогда Вячеслав Федорищев. 

«Метро — это серьёзный шаг вперёд для Самары. Мы понимаем, насколько высоки ожидания, и ведём работу максимально открыто и ответственно. Этот проект под особым вниманием жителей, и наша задача — оправдать их доверие. Работа продолжается», — подчеркнул министр строительства Самарской области Александр Фомин.

Станция «Театральная» расположится на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. После открытия она соединит центр города с отдалёнными районами. Уже летом 2026 года планируется восстановить движение по улице Галактионовской, где ведутся подземные работы.

В рамках встречи представители Общественной палаты отметили важность своевременного и прозрачного информирования жителей о ходе стройки. «Люди ждут — и мы чувствуем эту ответственность. Именно поэтому общественный контроль, обратная связь, честный диалог с жителями сегодня так важны. И мы видим, что у министерства есть к этому открытость и настрой на результат», — подчеркнул председатель профильной комиссии ОП Виктор Часовских.

 

Фото: министерство строительства Самарской области

Теги: Самара

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