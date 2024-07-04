На участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области стартуют ремонтные работы

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Одним из основных объектов, на котором предполагается выполнение работ в 2024 году является участок, проходящий по плотине Жигулёвская ГЭС (км 970+480 – км 971+890). Здесь будет выполнено устройство слоев износа. Работы стартуют с 8 июля и продлятся до конца августа 2024 года.

На период проведения работ пропускная способность трассы будет ограничена: будут закрыты две из четырех полос для движения. В связи с этим ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, а также не создавать препятствий для работы специализированной техники.

Напомним, что ввиду увеличившегося количества транспорта в летней период ФКУ «Поволжуправтодор» ввело временное ограничение для проезда большегрузного. Оно начинает действовать с 12 июля 2024 года для автомобилей общей массой свыше 3,5 т на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» от Сызрани до Тольятти (с 890-го по 976-й км).

Проезд будет закрыт в период:

- по пятницам с 12:00 до 22:00 часов (время Самарское) в сторону Москвы;

- по субботам с 08:00 до 14:00 часов (время Самарское) в сторону Москвы;

- по воскресеньям с 12:00 до 22:00 часов (время Самарское) в сторону в сторону Самары.

Ограничение продлится до 1 сентября 2024 года. В связи с ограничением движения для автотранспорта на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» в Самарской области назначаются дополнительные электропоезда на участке Тольятти – Жигулевск - Тольятти.

С 8 июля на время проведения работ по маршруту Жигулевск – Тольятти будет курсировать 6 дополнительных поездов, на участке Тольятти – Жигулевск – 5 дополнительных поездов с интервалом движения от 1,5 до 2 часов.

График движения остальных пригородных поездов на участке Самара – Тольятти – Жигулевск остается без изменений.