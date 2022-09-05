На совещании в Правительстве СО обсудили реализацию проектов по благоустройству

181

В понедельник, 5 сентября, Губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференцсвязи участие в нем приняли руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы муниципальных образований. В рамках совещания были подведены предварительные итоги реализации в Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Как доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов, в 2022 году на территории региона было запланировано благоустроить 144 общественных и 318 дворовых территорий.

Дмитрий Азаров ставил задачу профильному министерству и главам муниципалитетов завершить работы по благоустройству территорий до 1 сентября.

«Поставленная задача была выполнена по всем 318 дворовым территориям, а также по 133 общественным. На 11 территориях работы по благоустройству еще продолжаются. Пять незавершенных объектов находится в городском округе Жигулевск, три – в Клявлинском районе, по одному – в Безенчукском, Нефтегорском районах и в Отрадном», - сообщил Александр Мордвинов.

Губернатор потребовал от главы городского округа Жигулевск Ильи Сухих объяснить причины срыва сроков по благоустройству территорий. По словам руководителя муниципалитета, одной из таких причин стала задержка поставок оборудования и материалов. Также по словам Ильи Сухих, на благоустройство одной из самых крупных общественных территорий Жигулевска – Больничного парка – были выделены дополнительные средства на реализацию 2 этапа проекта, который изначально планировалось осуществить только в следующем году. В связи с этим сроки сдачи пришлось скорректировать – теперь объект будет завершен до 20 октября.

«Вам пошли на встречу, выделили дополнительные средства, потому что я хочу, чтобы Жигулевск процветал, чтобы люди видели усилия, внимание, которое есть у Правительства региона к городу, - обратился к главе Жигулевска Губернатор. – Но эти усилия, которые мы предпринимаем на региональном уровне, должны иметь должную реакцию со стороны муниципальных властей, иначе они бессмысленны».

В высокой степени готовности находятся проекты-победители V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это проекты «По прямой к «Отрадному: реновация главной улицы города бульваров (благоустройство ул. Победы от ул. Ленинградской до ул. Нефтяников)» в городском округе Отрадный и «На берегу трех рек: продолжение истории (благоустройство Монастырской набережной реки Сызранки)» в городском округе Сызрань. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ региона, они будут завершены в соответствии с графиком.

Также глава ведомства сообщил, что в этом году во Всероссийском конкурсе от Самарской области принимали участие со своими проектами Новокуйбышевск, Жигулевск, Чапаевск, Похвистнево, Кинель, Октябрьск и Нефтегорск. Победителями были признаны Новокуйбышевск с проектом «Парк «Дубки» - источник энергии», Кинель с проектом «Север и юг. Привокзальные площади. Продолжение реализации концепции «Кинель – город чистых озер», Октябрьск с проектом «Александровская Аллея». Работы по этим проектам, на реализацию которых благодаря победе в конкурсе будут привлечены средства федерального и областного бюджетов, начнутся в 2023 году.

Дмитрий Азаров поручил Александру Мордвинову внимательно сопровождать проекты, победившие во Всероссийском конкурсе, а главам муниципальных образований, где они реализуются, поставил задачу обеспечить качественное и своевременное выполнение работ.

Отметим, что в Самарской области благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ежегодно преображаются сотни дворов и общественных пространств, ремонтируются скверы и парки, создаются новые точки отдыха и притяжения для жителей и гостей губернии. За последние годы, без учета итогов 2022 года, в губернии благоустроено более 500 общественных и почти 1000 дворовых территорий, реализовано 8 проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.