Из-за вандалов закрыли надземный переход на Мехзаводе в Самаре

Печально известный надземный пешеходный переход в поселке Мехзавод приведут в порядок. Об этом сообщили представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Конструкцию на Московском шоссе ввели в эксплуатацию в 2023 году. Объект возводили специалисты ООО «СамараТрансСтрой». У местных жителей практически сразу возникли претензии к качеству выполненных работ. И, несмотря на все усилия властей, горожане продолжают пользоваться зеброй, пишет 63.ру.

Все время существования надземного перехода самарцы сомневались и сомневаются в его необходимости. К тому же местные вандалы очень быстро смогли «убить» инфраструктуру.

Теперь специалистам придется приводить конструкцию в приличный вид. Комплексный ремонт перехода начался в среду, 3 декабря.

«Надземный переход у поселка Мехзавод закрыт», — пояснили в Минтрансе.

В 2024 и 2025 годах сотрудники ведомства несколько раз осматривали надземный пешеходный переход. Они пришли к неутешительным выводам: вандалы смогли вывести из строя несколько критически важных систем. Вот только несколько из проблем, обнаруженных ревизорами:

полностью повреждены линии электроснабжения и связи, обеспечивающие работу лифтов для маломобильных граждан, систем вентиляции и пожаротушения;

нанесены множественные повреждения конструктивных элементов, остекления, внутренней отделки и освещения.

Поиск подрядчика, как признались в Минтрансе, немного затянулся. В первую очередь из-за того, что на объекте появлялись новые повреждения. Это, в свою очередь, мешало оперативно составить итоговое техзадание.

Ремонт, по предварительным подсчетам специалистом Минтранса, планируют закончить в два этапа. До 31 декабря 2025 года подрядчик должен будет восстановить основные инженерные системы. А весь объем работ, с учетом отделки, рассчитывают завершить в первом квартале 2026 года.

Ожидается, что в скором времени уровень безопасности в переходе возрастет. Здесь уже работает система видеонаблюдения. Но в будущем здесь хотят организовать круглосутучную охрану и вести патрулирование.

На время проведения ремонта местных жителей не оставят без вариантов перехода Московского шоссе. В качестве альтернативы самарцев просят переходить по ближайшему обустроенному наземному переходу.