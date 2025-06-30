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Иван Носков провел рабочий объезд Самарского района

30 июня 2025 17:11
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Он посетил ряд объектов, по которым поступали обращения обращения жителей через социальные сети.

28 июня глава Самары Иван Носков провел рабочий объезд Самарского района. Вместе с главой района Романом Радюковым он посетил ряд объектов, по которым поступали обращения обращения жителей через социальные сети. Один из них - территория Речного вокзала вдоль улицы Максима Горького.

«Сейчас часть «бесхозных» участков используется предпринимателями, которые не платят налоги и не несут ответственность за чистоту территории. Поставил задачу в ближайшее время определить все подобные участки на всем протяжении набережной. Затем, если необходимо, провести кадастрирование, определить право собственности и ответственных за содержание»,
 - сказал глава города Самара Иван Носков.

По итогу выезда принято решение демонтировать ограждение, перегораживающее пешеходную зону вдоль причальной стенки. Кроме того, содержание территории 6-го причала будет закреплено за муниципальным предприятием «Самарская набережная». 

Также Иван Носков посетил старейшую в Самаре школу №13. Ранее директор школы Дмитрий Окуленко сообщил, что здание 1858  года постройки периодически подтапливает. Специалисты компании «СКС» представили проект решения вопроса - это комплексная прочистка системы водоотведения, абонентского ввода в школу, магистральной сети. Работы проведут в ближайшее время, без перекрытия дорог.

Особое внимание в ходе рабочего объезда глава Самары уделил аварийным, заброшенным зданиям в районе. Дом №25А по улице Некрасовской пострадал в результате пожара в 2023 году и признан аварийным. По поручению главы города будет проведено обследование и принято решение о реконструкции, либо расселении и сносе здания.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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