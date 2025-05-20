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Глава Самары Иван Носков принял участие в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды»

20 мая 2025 12:50
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Глава Самары Иван Носков принял участие в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды»

17 мая глава города Самара Иван Носков посетил один из очных пунктов для голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, в Самаре работает 9 пунктов для голосования, где более 250 волонтеров до 12 июня помогают самарцам ознакомиться с проектами благоустройства и сделать свой выбор.

«Самарцам нужно объединиться и принять участие в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас тот самый момент, когда каждый может принять непосредственное участие в развитии Самары, - отметил глава города Самара Иван Носков. - Очень доброжелательные, ответственные и приятные в общении волонтеры работают в МФЦ Красноглинского района, где я проголосовал. Кто хочет подробнее узнать о всех проектах выдвинутых жителями на голосование, – обязательно обращайтесь, помогут!»

Один из объектов, участвующих в рейтинговом голосовании, - сквер «Южный» - глава города Самара Иван Носков посетил в рамках рабочего выезда в Красноглинский район. В случае, если данный объект окажется в числе лидеров голосования, там восстановят пешеходные дорожки, установят качели, детский игровой комплекс, элементы современной уличной мебели и опоры освещения, а также выполнят озеленение. Главным украшением общественного пространства пока стал арт-объект «Маяк с домом смотрителя». Его изготовил работник МБУ «Красноглинское» Виталий Бехтерев в подарок жителям Красноглинского района.

«Для меня строительное творчество – занятие для души и возможность сделать свой небольшой вклад в создание красоты в любимом районе и городе. И каждый самарец может внести посильный вклад в развитие города. Если жители Самары проголосуют за любой объект в Красноглинском районе, я буду счастлив – это тоже их вклад в будущее города», - сказал Виталий Бехтерев.

Отметим, что на сегодняшний день свой выбор сделали уже более 113 тысяч самарцев. Проголосовать за благоустроенные пространства можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров в общественных местах (список пунктов https://clck.ru/3LuytZ). Проекты-победители будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

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