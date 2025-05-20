Глава Самары Иван Носков принял участие в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды»

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17 мая глава города Самара Иван Носков посетил один из очных пунктов для голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, в Самаре работает 9 пунктов для голосования, где более 250 волонтеров до 12 июня помогают самарцам ознакомиться с проектами благоустройства и сделать свой выбор.



«Самарцам нужно объединиться и принять участие в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас тот самый момент, когда каждый может принять непосредственное участие в развитии Самары, - отметил глава города Самара Иван Носков. - Очень доброжелательные, ответственные и приятные в общении волонтеры работают в МФЦ Красноглинского района, где я проголосовал. Кто хочет подробнее узнать о всех проектах выдвинутых жителями на голосование, – обязательно обращайтесь, помогут!»



Один из объектов, участвующих в рейтинговом голосовании, - сквер «Южный» - глава города Самара Иван Носков посетил в рамках рабочего выезда в Красноглинский район. В случае, если данный объект окажется в числе лидеров голосования, там восстановят пешеходные дорожки, установят качели, детский игровой комплекс, элементы современной уличной мебели и опоры освещения, а также выполнят озеленение. Главным украшением общественного пространства пока стал арт-объект «Маяк с домом смотрителя». Его изготовил работник МБУ «Красноглинское» Виталий Бехтерев в подарок жителям Красноглинского района.



«Для меня строительное творчество – занятие для души и возможность сделать свой небольшой вклад в создание красоты в любимом районе и городе. И каждый самарец может внести посильный вклад в развитие города. Если жители Самары проголосуют за любой объект в Красноглинском районе, я буду счастлив – это тоже их вклад в будущее города», - сказал Виталий Бехтерев.



Отметим, что на сегодняшний день свой выбор сделали уже более 113 тысяч самарцев. Проголосовать за благоустроенные пространства можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров в общественных местах (список пунктов https://clck.ru/3LuytZ). Проекты-победители будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.