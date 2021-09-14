БКД: на въезде в Сызрань скоро появится новое асфальтобетонное покрытие

117

На автомобильной дороге регионального значения «Урал» - Сызрань 2 на участке км 0+000-км 2+950, расположенной в муниципальном районе Сызранский Самарской области скоро появится новое асфальтобетонное покрытие.

На участке протяженностью около 3-х километров подрядная организация приступила к укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Ремонтные работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе работ специалисты уже произвели усиление дорожной одежды с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона, уплотнили откосы земляного полотна, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы. После укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, приступят к обустройству дороги, обновят дорожные знаки и сигнальные столбики.

Выполнить полностью ремонтные работы подрядчик должен до 1 октября 2021 года.

Ремонтируемый участок автомобильной дороги «Урал» - Сызрань 2 проходит от федеральной трассы М5 «Урал» до границы города Сызрани и является одним из основных въездов в административный центр. Трасса очень востребована жителями и автомобилистами, по ней осуществляются междугородние автобусные пассажирские перевозки в Тольятти и Самару.

Фото: пресс-служба правительства СО