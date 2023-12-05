За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев предупреждают: Начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем
Самарцев предупреждают: Начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем
Обновление Windows 11 замедлило работу компьютеров
Обновление Windows 11 замедлило работу компьютеров
Переговоры Путина и Раиси состоятся в Москве 7 декабря
"Ласточки" по маршруту Самара-Тольятти временно заменят
"Ласточки" по маршруту Самара-Тольятти временно заменят
В Красноярском районе на пожаре погибли щенки и кошки
В Красноярском районе на пожаре погибли щенки и кошки
Продолжается дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»
Продолжается дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»
В Самарской области жители с инвалидностью могут бесплатно получить и использовать технические средства реабилитации
В Самарской области жители с инвалидностью могут бесплатно получить и использовать технические средства реабилитации
В Самарской области стартовал третий этап ОПМ «Нелегальный мигрант»
В Самарской области стартовал третий этап ОПМ «Нелегальный мигрант»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.67
0.91
EUR 98.58
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»
В Самаре открывается выставка, посвящённая истории завода Масленникова
Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей

5 декабря 2023 12:54
162
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей

Минэкономразвития РФ подвело итоги реализации льготной кредитной программы «1764» за 10 месяцев 2023 года. За этот период предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей.

«В рамках реализации Программы «1764» по итогам 10 месяцев 2023 года заключено 25 тысяч кредитных договоров на сумму 566 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает объем кредитов по кредитным договорам, заключенным в январе – октябре 2022 года, – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. - Мы видим практически равное распределение кредитов среди федеральных округов относительно числа предпринимателей. Это означает, что подобные инструменты формируют равные условия и одинаково востребованы бизнесом по всей стране».

75% от общего числа кредитов, предоставленных по программе «1764» в 2023 году, приходится на микропредприятия, 20% – на малые предприятия, 5 % – на средние. 52% (294 млрд рублей) от общего объема кредитов предоставлено предпринимателям из обрабатывающих производств, поскольку эта отрасль является приоритетной в программе «1764». С предпринимателями транспортной и складской отраслей заключено кредитов на 76 млрд рублей, сельскохозяйственной – на 30 млрд рублей, гостиничной индустрии – на 24 млрд рублей.

На Приволжский федеральный округ пришлось 20% от общего объема кредитов. Льготная программа инвестиционного кредитования «1764» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.

«Инструменты финансовой поддержки позволяют бизнесу комфортно решать свои текущие задачи, реализовывать новые проекты и развиваться. Совместно с федеральными коллегами мы постоянно обновляем линейку финансовых инструментов, чтобы представители малого и среднего бизнеса могли воплощать в жизнь все свои идеи и планы. Мы уделяем большое внимание формированию комфортного делового и предпринимательского климата. Такую задачу ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Обратиться за консультацией по финансовым мерам господдержки предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на базе регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
05 декабря 2023, 12:48
В 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
По желанию жителей во дворах обновят внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки, расширят пространство для парковки автомобилей. Благоустройство
113
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
05 декабря 2023, 10:12
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
В связи с ожидаемыми морозами специалисты Главного управления МЧС России по Самарской области рекомендуют жителям области сократить время пребывания вне... Общество
245
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
04 декабря 2023, 13:19
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
Призываем обращать внимание на объявления о предстоящей механизированной уборке дворов. Благоустройство
329
В центре внимания
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей
5 декабря 2023  12:54
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей
153
в 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
5 декабря 2023  12:48
В 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
113
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
5 декабря 2023  10:12
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
244
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
4 декабря 2023  13:19
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
323
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
4 декабря 2023  11:46
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
310
Весь список