За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей

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Минэкономразвития РФ подвело итоги реализации льготной кредитной программы «1764» за 10 месяцев 2023 года. За этот период предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей.



«В рамках реализации Программы «1764» по итогам 10 месяцев 2023 года заключено 25 тысяч кредитных договоров на сумму 566 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает объем кредитов по кредитным договорам, заключенным в январе – октябре 2022 года, – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. - Мы видим практически равное распределение кредитов среди федеральных округов относительно числа предпринимателей. Это означает, что подобные инструменты формируют равные условия и одинаково востребованы бизнесом по всей стране».



75% от общего числа кредитов, предоставленных по программе «1764» в 2023 году, приходится на микропредприятия, 20% – на малые предприятия, 5 % – на средние. 52% (294 млрд рублей) от общего объема кредитов предоставлено предпринимателям из обрабатывающих производств, поскольку эта отрасль является приоритетной в программе «1764». С предпринимателями транспортной и складской отраслей заключено кредитов на 76 млрд рублей, сельскохозяйственной – на 30 млрд рублей, гостиничной индустрии – на 24 млрд рублей.



На Приволжский федеральный округ пришлось 20% от общего объема кредитов. Льготная программа инвестиционного кредитования «1764» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин.



«Инструменты финансовой поддержки позволяют бизнесу комфортно решать свои текущие задачи, реализовывать новые проекты и развиваться. Совместно с федеральными коллегами мы постоянно обновляем линейку финансовых инструментов, чтобы представители малого и среднего бизнеса могли воплощать в жизнь все свои идеи и планы. Мы уделяем большое внимание формированию комфортного делового и предпринимательского климата. Такую задачу ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Обратиться за консультацией по финансовым мерам господдержки предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области, расположенный на базе регионального Дома предпринимателя (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.