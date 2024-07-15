Самарскому ТЦ отказали во взыскании 266 миллионов рублей

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В «Гудке» не утихают споры с H&M по договору аренды. Владельцы торгового центра попытались оспорить решение Арбитражного суда Москвы об отказе взыскания с оператора сети магазинов шведского бренда H&M в России компенсации убытков, но вновь проиграли.

— Самарский «Гудок» требовал с ООО «Эйч-Энд-Эм Хеннес энд Мауриц» 266 миллионов рублей за прекращение исполнения договора аренды, срок которого истекал в 2067 году. Судья Арбитражного суда Москвы пришла к выводу, что действующее законодательство и разъяснения высших судебных инстанций предоставляют стороне договора право отказаться от него в одностороннем порядке, если это есть в документе, — указано в решении суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции. В марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции, организация, управляющая сетью магазинов бренда H&M, решила приостановить деятельность в России.

В августе компания уведомила оператора самарского торгового комплекса об одностороннем расторжении договора аренды, пишет 63.ру.