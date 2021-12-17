Дмитрий Азаров: «ПроШкола» и ВЭБ.РФ позволят быстрее справляться с задачей по строительству новых школ»

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Одна из первых в России школ, которая будет построена благодаря государственной программе «Развитие образования» на принципах государственно-частного партнерства, уже в следующем году появится в селе Лопатино Волжского района Самарской области. Первое концессионное соглашение в стране заключено в пятницу, 17 декабря, между Правительством региона и компанией «ПроШкола» в присутствии Губернатора Дмитрия Азарова. Подписи в документе поставили Председатель регионального правительства Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ – генеральный директор, член совета директоров ООО «ПроШкола» Алиса Денисова.

Сегодняшнее подписание соглашения – итог системной работы, проделанной Правительством региона во главе с Губернатором. Это большой шаг в рамках государственной программы «Развитие образования», которая стартовала в этом году по инициативе Министерства просвещения России, предусмотрев в ней возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов создания дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства. Благодаря программе к 2025 году в Российской Федерации будет создано свыше 647 тыс. новых ученических мест, оснащенных всем необходимым для современного качественного образовательного процесса. ООО «ПроШкола» – это утвержденный Правительством РФ концессионер, с которым субъектам и муниципальным образованиям возможно заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования.

«Это первое соглашение в сфере образования, но у нас большие совместные планы по сотрудничеству. Поскольку в рамках исполнения национальных целей и проектов, определенных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы планируем и в дальнейшем проводить большую работу по обеспечению доступного общего образования на территории региона, – акцентировал Дмитрий Азаров. – С точки зрения достижения этих целей мы сформировали перечень из 12 объектов, которые должны быть построены в ближайшие годы. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысяч мест в школах. Очень надеемся, что первое подписанное соглашение станет знаковым и мы совместно с организацией «ПроШкола» сможем реализовать все наши намерения. Поверьте, мы приложим все усилия, чтобы проекты били реализованы, и новые школы радовали детей и родителей».

Губернатор отметил, что за последние годы Самарская область стала признанным лидером в сфере ГЧП. Благодаря активной работе в рамках национальных проектов, а также тесному сотрудничеству власти и частных структур в последние годы удается сохранять высокие темпы строительства социальных объектов и развития инфраструктуры, даже в условиях пандемии.

«По итогам прошлого года Самарская область стала абсолютным лидером в сфере государственно-частного партнерства, в том числе благодаря крупнейшему проекту в стране, который реализуется на территории региона на принципах ГЧП, – по строительству дороги «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу. Буквально два дня назад мы получили почетный диплом о лидерских позициях нашего региона по государственно-частному партнерству в сфере здравоохранения. Здесь у нас большое количество реализованных проектов и тех, которые находятся в стадии реализации, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителю направления «ПроШкола». – Очень надеюсь, что благодаря нашему с вами партнерству и в сфере образования мы наберем такой же темп, как в здравоохранении».

Важно отметить, что только в этом году в Самаре открылись две новые школы, 47 оснащены цифровым и медиаоборудованием, открыты 64 «Точки роста». А всего благодаря системной работе Правительства и Главы региона за последние три года введено в эксплуатацию 9 школ почти на 8 тысяч мест.

«Уверен, что «ПроШкола» и ВЭБ.РФ придаст импульс развития ГЧП в сфере образования и позволят нам быстрее справляться с задачей по строительству новых школ и созданию дополнительных мест, – отметил Глава региона и поблагодарил Алису Денисову за проведенную работу по подготовке соглашения. – Я рад тому, что наши намерения мы уже зафиксировали на бумаге. Напомню, что предварительная договоренность была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме, где было подписано соглашение об участии региона в этом проекте по строительству новых школ. И хочу поблагодарить Игоря Ивановича Шувалова за такое внимание к нашему региону. Рад, что мы вошли в перечень пилотных регионов по реализации этого проекта на принципах государственно-частного партнерства».

«Проектирование и строительство новой школы начнется уже в следующем году. Вместе с руководством региона мы готовимся к подписанию еще трех концессионных соглашений в рамках второй волны и обсуждаем проекты строительства школ третьей волны. Мы создаем новые места в школах с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), что позволяет не только ускорить строительство школ в регионах с наибольшей потребностью, но и снизить финансовую нагрузку на местный бюджет. Причем речь идет о создании новых школ, оснащенных передовым оборудованием и лучшими инфраструктурными решениями», – отметила генеральный директор компании «ПроШкола» Алиса Денисова.

Напомним, в октябре 2021 года коллегиальные органы ВЭБ.РФ приняли решение о финансировании первых 15 проектов строительства школ в регионах в рамках первой волны. Среди них одна – в Самарской области в микрорайоне «Южный город», который развивается активными темпами, и по предварительным итогам переписи населения является одним из самых густо населенных. Этим и обусловлено появление в Волжском районе новой школы, которая также, как и две существующих, будет рассчитана на 1500 мест. Планируется, что строительство начнется уже в 2022 году. Это первый объект, который будет построен благодаря сотрудничеству между Правительством Самарской области и ВЭБ.РФ. В начале следующего года планируются к подписанию еще три концессионных соглашения.

«Уверена, что этот и последующие проекты будут реализованы на том уровне стандарта качества образовательной среды, который уже есть в Самарской области. Мы будем рады увеличивать портфель проектов. Уже сейчас на данный момент он один из самых больших: 4 проекта по строительству школ из 30 будет реализовано в Самарской области. Поэтому вы для нас самый главный партнер», – добавила Алиса Денисова.

«Этот масштабный проект позволит нам в сжатые сроки создать достаточно большое количество комфортных и современных учебных мест, в которых регион крайне заинтересован, совершенствовать социальную инфраструктуру муниципалитетов, создать оптимальные условия для реализации национального проекта «Образование», – подчеркнул Председатель областного Правительства Виктор Кудряшов. – Сегодня мы заключили первое для Самарской области концессионное соглашение с ООО «ПроШкола». Замечательно, что оно первое и в масштабах страны, и станет типовым документом при заключении соглашений в других регионах Российской Федерации. Это еще раз подтвердило и укрепило лидерские позиции нашего региона по важнейшим направлениям социально-экономического развития. Именно на такую работу нацеливает нас Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров».

Всего в ближайшие годы в Самарской области благодаря партнерству с ВЭБ.РФ планируется построить 12 школ на принципах ГЧП. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысячи мест в школах.

Фото: правительство СО