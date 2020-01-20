Условия аутсорсинга для скорой помощи Самары попытаются опротестовать

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Г-н Фридман планирует принимать участие в торгах и в Самаре. Однако сначала он хотел бы получить разъяснения от заказчика по некоторым требованиям к автомобилям и медицинской оборудованию, указанным в техническом задании. Как уверяет Евгений Фридман, в задании указано «несуществующее в природе оборудование» и «несуществующие автомобили». Параллельно «Феникс-Менеджмент» готовит жалобу в антимонопольную службу.Наиболее вероятным победителем конкурса источники эксперты «Самарского обозрения» называют компанию «РТ-Скорая помощь», при том что по их словам, у них нет ни опыта реализации подобных проектов, ни автомобилей скорой в собственности, ни штата сотрудников.