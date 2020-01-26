Глава областного бюро медико-социальной экспертизы Самары предложил сажать «лже-инвалидов»
26 января 2020 23:37
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Драч рассказал в твиттере о «некоторых гражданах, страдающих синдромом «пациентского экстремизма».
— Человек устроил одиночный пикет у Дома Правительства. Пошли на уступки. Оформили новое направление на МСЭ. Теперь — отказ от обследования и осмотра. Может быть таких граждан уже пора привлекать к ответственности с реальным сроком лишения свободы? Сколько можно издеваться над профессионалами, отдавшими ни один год медицине и здравоохранению? С этим надо заканчивать.
На пост Дмитрий Драча ответил депутат Государственной думы Александр Хинштейн:
— Очередной пример чиновничьего хамства. Руководитель Самарского бюро МСЭ предлагает сажать инвалидов, которые одолевают его жалобами. В связи с недопустимыми для члена «Единой России» публичными заявлениями, завтра инициативно выношу на комиссию ЕР по этике вопрос об исключении Дмитрия Драча из партии. В действительности, число жалоб самарцев, оспаривающих снятие инвалидности, растёт. За год только я получил 16 обращений моих избирателей, жалующихся на работу Дмитрия Драча. Невозможно попасть на приём в МСЭ, очереди, хамство. Инвалидов лишают инвалидности заочно
В оправдание Драч сослался на то, что имел в виду не инвалидов, а лже-инвалидов.
Дмитрия Драча могли исключить из партии ещё в марте 2019 года. Тогда его членство в «Единой России» приостановили из-за ареста. По версии следствия, Драч завысил стоимость недвижимости для своего бюро на 200 млн рублей. В августе полиция прекратила уголовное преследование. А осенью Дмитрия Драча восстановили в партии.
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