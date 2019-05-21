Велопробег против СПИДа прошел в Самаре
21 мая 2019 10:25
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В Самарской области завершился региональный этап Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Финальной точкой марафона стал велопробег против СПИДа и наркотиков, а также акция по экспресс-тестированию на ВИЧ, состоявшиеся на набережной р. Волга в Самаре. Шатер с мобильной лабораторией СПИД-центра разместился на Маяковском спуске, здесь быстро и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус мог любой желающий. Личный пример всем участникам акции подали глава администрации Ленинского внутригородского района Самары Елена Бондаренко и главный врач Самарской городской поликлиники №3 Александр Максимов.
На набережной в поддержку идеи профилактики ВИЧ\СПИД выступили творческие коллективы, а представители медицинского сообщества напомнили собравшимся о том, что накануне, в третье воскресенье мая во всём мире традиционно отмечался День памяти людей, умерших от СПИДа. Остановить распространение вируса можно, если каждый человек будет знать свой ВИЧ-статус, подчёркивают врачи. Необходимо вести здоровый образ жизни, не употреблять наркотики, заниматься спортом и избегать незащищённых интимных связей. Основным способом заражения сейчас является половой путь.
Мероприятие на набережной было организовано при поддержке городской поликлиники №3 и администрации Ленинского района Самары и стало ярким завершением недельного марафона по профилактике ВИЧ.
В течение недели в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» специалистами областного клинического центра СПИД ежедневно проводились профилактические мероприятия: выездные экспресс-тестирования на предприятиях и в ВУЗах, лекции, коллективные просмотры видеоматериалов на актуальную тему. Всего участие в региональном этапе Всероссийской акции приняли 820 человек, тестирование на ВИЧ в выездных лабораториях прошли 529 граждан. У пяти жителей региона экспресс-тест дал положительный результат, им рекомендовано обратиться в центры СПИД, для уточняющего обследования.
Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и, при желании, анонимно в любой будний день в СПИД-центрах по адресам:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178, телефон (846) 374-31-80
г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25, телефон (8482) 79-00-64
г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а, телефон (84635) 6-55-99
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21 мая 2019 13:20
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21 мая 2019 10:25
Также прошла акция по экспресс-тестированию на ВИЧ. Здравоохранение
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20 мая 2019 12:51
Для жителей села в помещении ФАПа будет организован профилактический осмотр врачами. Здравоохранение
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20 мая 2019 09:48
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18 мая 2019 11:12
Сыр в рационе также позитивно сказался на низком артериальном давлении. Здравоохранение
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17 мая 2019 11:48
При этом важен регион, в котором планируется загорать. Здравоохранение
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16 мая 2019 11:18
Он предназначен для прохождения диспансеризации. Здравоохранение
244
15 мая 2019 17:20
В Самарской области разрабатываются новые подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Здравоохранение
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