Велопробег против СПИДа прошел в Самаре

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В Самарской области завершился региональный этап Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Финальной точкой марафона стал велопробег против СПИДа и наркотиков, а также акция по экспресс-тестированию на ВИЧ, состоявшиеся на набережной р. Волга в Самаре. Шатер с мобильной лабораторией СПИД-центра разместился на Маяковском спуске, здесь быстро и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус мог любой желающий. Личный пример всем участникам акции подали глава администрации Ленинского внутригородского района Самары Елена Бондаренко и главный врач Самарской городской поликлиники №3 Александр Максимов.На набережной в поддержку идеи профилактики ВИЧ\СПИД выступили творческие коллективы, а представители медицинского сообщества напомнили собравшимся о том, что накануне, в третье воскресенье мая во всём мире традиционно отмечался День памяти людей, умерших от СПИДа. Остановить распространение вируса можно, если каждый человек будет знать свой ВИЧ-статус, подчёркивают врачи. Необходимо вести здоровый образ жизни, не употреблять наркотики, заниматься спортом и избегать незащищённых интимных связей. Основным способом заражения сейчас является половой путь.Мероприятие на набережной было организовано при поддержке городской поликлиники №3 и администрации Ленинского района Самары и стало ярким завершением недельного марафона по профилактике ВИЧ.В течение недели в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» специалистами областного клинического центра СПИД ежедневно проводились профилактические мероприятия: выездные экспресс-тестирования на предприятиях и в ВУЗах, лекции, коллективные просмотры видеоматериалов на актуальную тему. Всего участие в региональном этапе Всероссийской акции приняли 820 человек, тестирование на ВИЧ в выездных лабораториях прошли 529 граждан. У пяти жителей региона экспресс-тест дал положительный результат, им рекомендовано обратиться в центры СПИД, для уточняющего обследования.Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и, при желании, анонимно в любой будний день в СПИД-центрах по адресам:г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178, телефон (846) 374-31-80г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25, телефон (8482) 79-00-64г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а, телефон (84635) 6-55-99