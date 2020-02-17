В Новокуйбышевске активизировались охотники за металлом

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Теплоэнергетики оперативно выставили ограждения вокруг открытых люков и обратились с заявлением в полицию. В течении 1-2 дней украденные крышки люков будут заменены новыми.Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» обращают внимание жителей региона, что открытые люки представляют опасность для пешеходов и транспортных средств.«Только за январь-февраль 2020 года число украденных крышек люков уже достигло 12 штук. Причем некоторые люки были украдены с теплокамеры вблизи с образовательным учреждением, школой №6. Открытые люки могли представлять опасность жизни и здоровью детей. К сожалению, горожане, совершающие данные правонарушения, не задумываются о том, что подвергают опасности жизни своих родных и близких», - отметил директор Территориального управления по теплоснабжению в г.Новокуйбышевск Сергей Колесников.Теплоэнергетики благодарят горожан за бдительность и в случае обнаружения тепловых камер без крышек, хищений металлических ограждений с мест проведения работ просят сообщать в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти –; тепловые сети г.Новокуйбышевска –; тепловые сети г.Самары -или по телефонуРуководство филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» призывают жителей региона соблюдать простые правила безопасности вблизи энергообъектов и беречь своих родных и близких, передает пресс-служба ПАО «Т Плюс».Фото: соцсети