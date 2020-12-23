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В преддверии новогодних праздников самарцам напоминают о необходимости регистрации туристских групп

23 декабря 2020 09:50
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В преддверии новогодних праздников самарцам напоминают о необходимости регистрации туристских групп

Совсем немного времени осталось до новогодних праздников. Кто-то планирует провести их в спокойной домашней обстановке, а кто-то - за городом. В Самарской области много живописных мест, природных заповедников, привлекающих туристов со всей страны.

При этом любителям активного отдыха необходимо помнить об обязательном порядке уведомления о своем маршруте. Это необходимая процедура для обеспечения безопасности туристских групп. Ведь в походе могут произойти разные непредвиденные ситуации и несчастные случаи. Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что регистрация туристских групп, а также отдельных граждан, планирующих походы (путешествия) на территории Самарской области, осуществляется в установленном порядке следующим образом:

Для регистрации туристской группы необходимо, не позднее чем за 10 дней до совершения похода, подать заявку в Главное управление МЧС России по Самарской области о постановке на учёт, заполнив онлайн-заявку на регистрацию туристских групп.

Кроме этого, регистрацию туристских групп, а также отдельных граждан, планирующих походы (путешествия) на территории Самарской области можно произвести следующим образом: на официальном сайте МЧС России, официальном сайте Главного управления МЧС России по Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет», по адресу электронной почты и телефону, указанным на официальном сайте Главного управления, посредством заказного почтового отправления в адрес Главного управления МЧС России по Самарской области с уведомлением о вручении, при личном обращении в Главное управление МЧС России по Самарской области. 

Рекомендации по постановке на учёт туристских групп, совершающих спортивные походы (путешествия)

Чтобы избежать беды на маршруте и не испортить себе отдых, туристские (альпинистские) группы и их руководители обязаны:

- ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте;

- ознакомиться с имеющейся информацией о погоде на время прохождения маршрута;

- в соответствии с прогнозом в районе предполагаемого маршрута, потенциальными опасностями на маршруте, проконсультироваться о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопасности;

- производить взаимообмен имеющейся информацией о пребывании спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан, совершающих походы (путешествия) на территориях территориальных управлений МЧС России по субъектам РФ или зонах действиях поисково-спасательных формирований;

- предоставить номера телефонов, адреса членов группы;

- ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута;

- проверить наличие страховых документов группы (участников) и предоставить их для занесения информации в «Журнал регистрации спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан».

Основными причинами несчастных случаев с людьми в местах туризма являются:

- игнорирование туристами необходимости регистрации в поисково-спасательных формированиях, что приводит к несвоевременному реагированию спасателей в случае возникновения ЧС;

- полное отсутствие информации о выбранном маршруте, контрольных сроках прохождения, уровне подготовки;

- неправильные экипировка и выбор снаряжения;

- употребление алкоголя;

- ложная самоуверенность, переоценка своих сил и возможностей людей, находящихся в местах массового отдыха и туризма.

Берегите себя! Удачного Вам отдыха!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82

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Во время церемонии награждения Дмитрий Азаров вручил награды более чем 50 сотрудникам. Социум
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Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти оценил качество проведённой реконструкции здания суда.
21 декабря 2020  20:45 
Крупнейший районный суд России открылся после реконструкции в Автозаводском районе Тольятти
Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти оценил качество проведённой реконструкции здания суда. Закон
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21 декабря губернатор Самарской области работает в Тольятти.
21 декабря 2020  17:15 
Дмитрий Азаров проверил цены на продукты первой необходимости в магазинах Тольятти
 21 декабря губернатор Самарской области работает в Тольятти. Социум
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Акценты
Бизнес может перейти на патентную систему
23 декабря 2020  09:44 
Бизнес может перейти на патентную систему
Это позволит снизить налоговую нагрузку на малый бизнес и упростить процедуру расчета налогов. Бизнес
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Госдума приняла закон о едином номере экстренных служб
22 декабря 2020  11:58 
Госдума приняла закон о едином номере экстренных служб
Действия всех служб будут объединены в единую систему «112». Социум
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Главным вопросом на оперативном штабе стала ситуация с заболеваемостью COVID-19 пожилых людей.
21 декабря 2020  23:33 
Оперативный штаб: необходимо особое внимание к обеспечению безопасности людей в возрасте 65+
Главным вопросом на оперативном штабе стала ситуация с заболеваемостью COVID-19 пожилых людей. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
22 декабря 2020  16:28
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.
Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. Новости Тольятти
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21 декабря 2020  15:20
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
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20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
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