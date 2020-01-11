Электробус свяжет Самару и Южный город не раньше февраля
11 января 2020 12:26
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Напомним, ранее городские власти сообщили о том, что уже этой зимой между Самарой и Южным городом начнет ходить новый для губернии вид общественного транспорта - электробус.
Как рассказали 10 января, в дептрансе города, это произойдет не раньше февраля.
Обслуживать электробус будет самарское "Трамвайно-троллейбусное управление". Он приедет в областную столицу из Республики Беларусь.
Маршруту присвоят номер 108.
Транспорт проследует к Южному городу от Губернского рынка в Самаре через ул. Агибалова, ул. Л. Толстого, ул. Братьев Коростелевых, ул. Ленинградскую, ул. Некрасовскую, ул. Куйбышева, ул. Пионерскую, ул. А. Толстого, ул. Водников, ул. Главную, ул. Шоссейную, Кряжское шоссе, ул. Утевскую и Николаевский проспект, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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