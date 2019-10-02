Успехи боксеров школы "Ринг"
2 октября 2019 21:09
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Спортсмены школы бокса «Ринг» завоевали одну золотую медаль, две серебряных и четыре бронзовых. Первое место и золотая медаль — у мастера спорта России Владимира Маркелова (в/к +91, тренер С.А. Ефременко), второе место у мастера спорта России Александра Шешунова (в/к 81кг, тренеры А.А. Маменков и Е.А. Астраханский) и кандидата в мастера спорта России Саида Чалояна (в/к 60кг, тренер Л.Ш. Азиев).
Третье место у мастера спорта России Арсена Караханяна (в/к 57 кг., тренер Р.А. Азизов), мастера спорта России Павла Голоднова (в/к 69кг, тренер А.А. Маменков), мастера спорта России Давида Раханаева (в/к 75кг, тренер А.А. Маменков) и кандидата в мастера порта России Александра Прощаева (в/к +91кг, тренер С.А. Ефременко).
Владимир Маркелов завоевал право выступить на Чемпионате России по боксу, который пройдёт в ноябре в Самаре. Также на Чемпионате будут выступать спортсмены А. Караханян, С. Чалоян, А.А. Шешунов, П. Голоднов, Д. Раханаев и А. Прощаев.
С 26 по 28 сентября в г. Орёл прошли соревнования по боксу среди девушек и женщин «Осенний вызов». Спортсменки школы олимпийского резерва «Ринг», принявшие участие в соревнованиях, пополнили копилку спортивных достижений школы бокса «Ринг» золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.
Первое место и золотая медаль – у Галины Лёзиной (в/к +80кг, тренеры К.С. Логинов и А.Н. Негорожин) и Ксении Евдокимовой (в/к 69кг, тренер В.Е. Фомин), второе место и серебряные медали – у Анаит Гзрарян (в/к 48кг, тренеры И.С. Павлов, В.В. Макаров), Владлены Безлаповой (в/к 57кг, тренер И.С. Павлов, клуб единоборств «Витязь Самара» и ГАУ «СШОР № 4 «Ринг») и Елизаветы Абрамовой (в/к 70кг, тренер И.С. Павлов, клуб единоборств «Витязь Самара» и ГАУ «СШОР № 4 «Ринг»).
Третье место и бронзовая медаль – у Никиты Энговатовой (в/к 42 кг, тренер И.С. Павлов, клуб единоборств «Витязь Самара» и ГАУ «СШОР № 4 «Ринг»), Марины Мироновой (в/к 45кг, тренер В.Е. Фомин), Анастасии Кодратьевой (в/к 70кг, тренер Е.А. Усольцев), Дарьи Трифоновой (в/к 75кг, тренеры И.А. Сидоренков, М.Е. Усольцев) и Виктории Романовской (в/к +80кг, тренер Е.А. Усольцев), передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: передает пресс-служба минспорта СО
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