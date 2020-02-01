Во время снегопада в Самаре водитель сбил женщину
1 февраля 2020 10:11
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31 января водитель 1999 г.р. управляя автомобилем Шевроле Круз в условиях снегопада двигался по ул. Антонова-Овсеенко. В районе дома 87 по ул. Антонова -Овсеенко допустил наезд на пешехода женщину 1966 г.р. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована. По факту ДТП сотрудниками полиции назначена проверка, сообщает облМВД.
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