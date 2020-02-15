В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нападения бездомных собак на людей
15 февраля 2020 13:15
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Подрядчика, которого мэрия Тольятти наняла для отлова бездомных животных, заподозрили в совершении уголовного преступления. Следователи возбудили дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
— По контракту стоимостью 4,29 миллиона рублей подрядчик должен отловить 934 животных. Но, по версии следствия, компания исполняет условия договора недолжным образом, что создает угрозу для жизни и здоровья жителей Тольятти, — сообщили в СУ СКР по Самарской области.
На это следователей натолкнули несколько случаев нападения бездомных животных на горожан этой зимой. Один из них был в декабре 2019 года. Животные накинулись на детей, пишет 63.ру.
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