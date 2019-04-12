В Самаре пройдут III Родительские чтения

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Цель Чтений – повысить уровень родительской компетенции приёмных родителей, обменяться опытом, оказать психологическую поддержку замещающим семьям, получить профессиональные ответы на повседневные вопросы о воспитании детей, о способах гармонизации отношений в семье …2019 год объявлен годом театра, поэтому пленарное заседание Родительских чтений начнется с премьеры спектакля по мотивам дневников приемных родителей «Этот мир придуман не нами». Спектакль покажут Театральная студия «KRUG_И» и театральный коллектив «Сказ», режиссер спектакля – Иван Аникеев. Из сотен судеб, описанных в дневниках, выбраны 4 сюжетных линии, которые легли в основу сценария и способствуют глубокому пониманию пути приемного ребенка и родителя. Артистам театра (старшеклассникам и студентам) очень непросто войти в непривычную роль и передать ту боль и обиду, которые испытывают дети-сироты.После спектакля замещающие родители вместе со специалистами ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» и актерами обсудят увиденное, поделятся впечатлениями и личным опытом разрешения проблемных ситуаций в семье.Затем психологи ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» на творческих площадках проведут практикум по темам, предложенным самими родителями в 2018году на Родительских чтениях:- «Делаем вместе» (декоративно-прикладное творчество как средство гармонизации семейных отношений. Изготовление оберега семьи);- «Играем вместе» (игровое взаимодействие с детьми дошкольного и младшего школьного возраста);- «Общаемся с подростком…» (отработка моделей эффективного общения родителей с подростками).На площадке Родительских чтений будет организована выставка творческих работ приемных семей «Семейные истории», созданная руками приемных семей.Участниками данного мероприятия станут приемные родители г.о.Самара, подростки из замещающих семей (12-16 лет), кандидаты в замещающие родители, а также специалисты ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» передает пресс-служба облправительства.