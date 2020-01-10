Представители самарского океанариума: «Мы заботимся о наших животных»
10 января 2020 09:19
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В редакцию НИА Самара поступило письмо от Самарского океанариума.
"В некоторых СМИ была опубликована информация о том, что в самарском океанариуме якобы жестоко обращаются с животными. Издания опубликовали данное заявление, основываясь на комментарии одной из посетительниц. Мы бы хотели со своей стороны внести ясность в сложившуюся ситуацию и развеять домыслы.
«В новогодние праздники в самарском океанариуме был небывалый ажиотаж, выстраивались огромные очереди, ни посетители, ни мы не ожидали такого потока гостей. Из-за долгого ожидания у многих сложилось негативное впечатление еще до посещения экспозиций. Мы всё понимаем, ведь мы все люди и не любим ждать, особенно если речь о детях. Для удобства мы установили лавочки у касс и кулеры с водой. Но увеличить пропускную способность было невозможно из-за соблюдения мер безопасности, чтобы избежать давки внутри океанариума. Наша компания имеет пятнадцатилетний опыт в океанариумостроении, в содержании животных и обитателей мирового океана. В Самаре открылся третий наш собственный океанариум в арендованном нами помещении, несколькими годами ранее мы открыли объект в Казани, и он пользуется популярностью.
Мы благодарны за такое внимание людей к животным и условиям их содержания. Значит вокруг нас много неравнодушных и это радует. Но хотим заверить, что все наши животные имеют соответствующие документы, и мы соблюдаем все параметры, необходимые для роста и развития животных. Мы о них заботимся.
Читаем все комментарии в социальных сетях и на всех интернет ресурсах и стараемся отвечать на возникающие вопросы. Мы понимаем, что люди, не имеющие профильного образования, сделали выводы, опираясь на собственные знания животного мира. Многие пишут, что вода с карпами непрозрачная, но это их естественная среда – пруд, а не мальдивские лазурные воды. Вода пресная и содержит все необходимые микроэлементы для жизни обитателей. Излишняя фильтрация воды губительна для этих рыб. Собственно, на одном из прудов, с карпами соседствуют лебеди, которые так же чувствуют себя прекрасно.
Что касается отсутствия зелени в аквариумах - в некоторых аквариумах зелень есть, а в некоторых нет. И это так же связано с тем, что мы воссоздаем условия естественной среды на 98% под все виды и типы рыб – от травоядных до хищных. Кстати, мы постоянно добавляем зелень в их аквариумы, но для посетителей это украшение, а для рыб – еда. Извините, что к вашему приходу они уже все съели, они не специально. Мы могли бы добавить искусственную зелень в аквариумы на радость людям, но это негативно повлияет на наших обитателей. Мы кормим травоядных рыб специальными составами — салатами, зеленью, овощами. Хищных рыб мы кормим кальмарами, креветками, мидиями.
Просим не сравнивать условия содержания пресноводных рыб и морских - они сильно отличаются. В морской воде содержится соль и другие элементы, которые дают прозрачность: таких аквариумов у нас несколько и там есть коралловые рифы, и другие природные элементы декора. Содержание пресноводных рыб в пруду и аквариумах тоже сильно отличается. В таких аквариумах в качестве декоративных элементов мы используем экспозиции из специального дорогого и безопасного материала.
По нерпе очень много вопросов приходило: ее привезли из Приморского дельфинария, она родилась там 11 месяцев назад. Эльза уже любимица всех наших посетителей, и у нее есть личный ихтиолог и друг, который о ней заботится, два раза в день кормит ее рыбой и следит за всеми необходимыми параметрами для идеального содержания. Нерпа живет в воссозданной среде обитания, в большом вольере рассчитанном на два морских котика, на что имеется соответствующее согласование с ветеринарами. Иногда ей нужен отдых от внимания, так же, как и всем нам и для этого у нее есть специальное природное укрытие.
Крокодилы у нас тоже не игрушечные, это нильские крокодилы - ленивые ребята, которые по щелчку не готовы развлекать людей. Ждем более энергичных по своей природе кубинских крокодилов.
Каждый день специалисты лаборатории берут пробы воды на соответствие микробиологическим показателям. В ночное время мы чистим все аквариумы, в том числе с акулами, при необходимости делаем подмену воды. Каждый понедельник у нас санитарный день: когда выходят все наши ихтиологи и занимаются тщательной очисткой всех аквариумов, вольеров и помещений.
И просим посетителей тоже бережно относиться к нашим обитателям. Что мы только не доставали из прудов за дни каникул — от попкорна, различной еды и монет до пластиковых бутылок. Наши сотрудники работали полным составом и без выходных, но за каждым гостем не уследишь, и в итоге мы обнаружили поломанные декорации - фотозоны. Отношение посетителей к обитателям и наполнению океанариума - это проекция отношения к окружающей среде и природе. О чем кстати говорит наша первая экспозиция «Экология» с обитателями реки Волги — карпами и осетрами, где в качестве инсталляции у нас есть покрышки и бутылки, так мы показываем, что Волга на пределе и этих рыб мы можем потерять. Большинство людей не читает информационных табличек, где расписан и смысл экспозиций и рассказывается о породах рыб. Возможно, более подробное изучение информационных табличек поможет посетителям понять, что это не домашний аквариум, а реальная среда обитания. Это уникальная возможность увидеть редких рыб в среде, приближенной реальной, например реки Амазонка. Знающие и увлеченные люди в восторге от океанариума и представленных видов. В ущерб животным поощрять видение посетителей мы не можем.
Спасибо за внимание к океанариуму и ждем вас. Экспозиции продолжают пополнятся, в конце января приедут краснокнижные пингвины из Берлинского зоопарка. Вскоре начнут действовать экскурсии. Перед открытием океанариума мы прошли массу проверок, и всегда готовы пройти их снова»,- с уважением, директор по развитию Самарского океанариума Ольга Мазанова.
Мы будем рады ответить на все вопросы ваших читателей в наших соцсетях", - говорится в сообщении.
Соцсети океанариума:
https://vk.com/public189434379
https://www.instagram.com/
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Комментарии
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Звоните и задавайте вопросы по телефону. Социум
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10 января 2020 09:55
На многих участках Волги до сих пор открытая вода Социум
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