Подведены промежуточные итоги реализации общественного проекта «Культурное сердце России» в Самарской области
1 августа 2019 19:15
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Проект стартовал весной этого года по поручению губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура» Дмитрия Азарова. У жителей региона появилась возможность принять самое активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года, ответив на вопросы анкеты. Всего было опрошено около 46 тысяч человек по всей Самарской области. Основные пожелания от жителей региона сводились к тому, чтобы культурные программы стали ближе к людям, больше мероприятий проводилось на открытых площадках.
«Многие опрошенные захотели быть не только зрителями, но и непосредственными участниками и организаторами творческих мероприятий. Опираясь на пожелания жителей, многие муниципалитеты скорректировали свои летние планы по организации досуга», - отметила Юлия Пицик, руководитель управления реализации культурной политики Министерства культуры Самарской области.
Как отмечают в Министерстве культуры Самарской области, впервые еженедельно формируется единая афиша культурных мероприятий по региону на сайте mincult.samregion.ru.
Жители и гости могут заранее планировать свой досуг, это также способствует развитию внутреннего туризма. Из ближайших крупных событий: 17 августа в Сызрани пройдет традиционный фестиваль «Сызранский помидор 2019», а в Самаре 24 августа – Фестиваль цветов в формате яркого цветочного парада по пешеходной улице Куйбышева. Планируется, что в создании цветочной феерии примут участие ведущие флористы Европы и России. Цветочные платформы, многочисленные ландшафтные композиции украсят Струковский сад и будут посвящены Году театра. Также, в Струковском всех зрителей фестиваля ждёт разнообразная концертная программа.
«В Самаре более 20-ти музыкальных коллективов приняли участие в творческих программах проекта «Культурное сердце России». Среди них много непрофессиональных, но очень одаренных музыкантов. Проект придал дополнительный импульс самарским музыкантам, они как будто расправили крылья!» - говорит Евгения Мищенко, заместитель руководителя управления Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.
«Чемпионат мира по футболу показал, насколько легко творческие коллективы Самары могут выйти на открытые площадки, и как жители этот ждут! Теперь проект «Культурное сердце России» дает возможность музыкантам выйти к людям, раскрыться перед широкой аудиторией. Мы мечтаем организовать в Самаре бразильский карнавал, поскольку играем на настоящих бразильских барабанах. Городские власти поддерживают наши инициативы, например, всё лето мы репетируем в самарских парках, каждые выходные выступаем на набережной», - отмечает Дмитрий Серебряков, руководитель коллектива «Sambara».
«Благодаря проекту танцевальная жизнь в городе оживилась, в этом году после долгого перерыва мы решили организовать танцевальный фестиваль по уличным танцам, его апофеозом станут баттлы на набережной Самары для всех, кто любит танцевать 4 августа на Маяковском спуске в 19:00», - сообщил Никита Уваров, руководитель танцевальной школы, передает пресс-служба горадминистрации.
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