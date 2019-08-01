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Новости /  Общество /  Социум  

Подведены промежуточные итоги реализации общественного проекта «Культурное сердце России» в Самарской области

1 августа 2019 19:15
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37 муниципалитетов принимают активное участие в организации творческих программ, охват участников в целом по региону за два летних месяца составил более 37 тысяч человек.
Подведены промежуточные итоги реализации общественного проекта «Культурное сердце России» в Самарской области. 37 муниципалитетов принимают активное участие в организации творческих программ, охват участников в целом по региону за два летних месяца составил более 37 тысяч человек.

Проект стартовал весной этого года по поручению губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура» Дмитрия Азарова. У жителей региона появилась возможность принять самое активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года, ответив на вопросы анкеты. Всего было опрошено около 46 тысяч человек по всей Самарской области. Основные пожелания от жителей региона сводились к тому, чтобы культурные программы стали ближе к людям, больше мероприятий проводилось на открытых площадках.

«Многие опрошенные захотели быть не только зрителями, но и непосредственными участниками и организаторами творческих мероприятий. Опираясь на пожелания жителей, многие муниципалитеты скорректировали свои летние планы по организации досуга», - отметила Юлия Пицик, руководитель управления реализации культурной политики Министерства культуры Самарской области.

Как отмечают в Министерстве культуры Самарской области, впервые еженедельно формируется единая афиша культурных мероприятий по региону на сайте mincult.samregion.ru.

Жители и гости могут заранее планировать свой досуг, это также способствует развитию внутреннего туризма. Из ближайших крупных событий: 17 августа в Сызрани пройдет традиционный фестиваль «Сызранский помидор 2019», а в Самаре 24 августа – Фестиваль цветов в формате яркого цветочного парада по пешеходной улице Куйбышева. Планируется, что в создании цветочной феерии примут участие ведущие флористы Европы и России. Цветочные платформы, многочисленные ландшафтные композиции украсят Струковский сад и будут посвящены Году театра. Также, в Струковском всех зрителей фестиваля ждёт разнообразная концертная программа.

«В Самаре более 20-ти музыкальных коллективов приняли участие в творческих программах проекта «Культурное сердце России». Среди них много непрофессиональных, но очень одаренных музыкантов. Проект придал дополнительный импульс самарским музыкантам, они как будто расправили крылья!» - говорит Евгения Мищенко, заместитель руководителя управления Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.

«Чемпионат мира по футболу показал, насколько легко творческие коллективы Самары могут выйти на открытые площадки, и как жители этот ждут! Теперь проект «Культурное сердце России» дает возможность музыкантам выйти к людям, раскрыться перед широкой аудиторией. Мы мечтаем организовать в Самаре бразильский карнавал, поскольку играем на настоящих бразильских барабанах. Городские власти поддерживают наши инициативы, например, всё лето мы репетируем в самарских парках, каждые выходные выступаем на набережной», - отмечает Дмитрий Серебряков, руководитель коллектива «Sambara».

«Благодаря проекту танцевальная жизнь в городе оживилась, в этом году после долгого перерыва мы решили организовать танцевальный фестиваль по уличным танцам, его апофеозом станут баттлы на набережной Самары для всех, кто любит танцевать 4 августа на Маяковском спуске в 19:00», - сообщил Никита Уваров, руководитель танцевальной школы, передает пресс-служба горадминистрации. 
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